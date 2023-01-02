Her şey çok güzel oluyor! Sanki buharlı tren: İETT’de dumanlı yolculuk...

Başakşehir 'de İETT otobüsünün dumanlar saçarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüler de seyir halinde olan İETT otobüsünün arkasında metrelerce duman çıktığı görüldü.

Başakşehir Onurken'te seyir halinde olan bir İETT otobüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüler de yola devam eden İETT otobüsünün arkasında metrelerce uzayan duman görüldü. O anı gören vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kayda girdi. İlginç anlar böyle görüntülendi.