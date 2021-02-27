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Siyaset Her şey 16 milyon için! Çöp dağı birinci kata doğru çıkıyor
Siyaset

Her şey 16 milyon için! Çöp dağı birinci kata doğru çıkıyor

CHP'li ilçe belediyelerinin becerisizliği İstanbul'u 1990'lara çevirdi. CHP'li belediyelerde işçilerin grev yapması nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 14:49:00 -
Her şey 16 milyon için! Çöp dağı birinci kata doğru çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "CHP çöp, çamur, çukurdur" sözleri her geçen gün doğruluğunu bir kez daha ispat ediyor. CHP'nin belediyecilikteki başarızlıkları her geçen gün katlanarak artıyor.

CHP'li Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe'de yaşanan grevler nedeniyle İstanbul halkı "CHP belediyeciliği" gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kaldı.

Maltepe'de devam eden grevler nedeniyle ilçeden mide bulandıran görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak market önünde çekilen bir görüntü, 1994 öncesi CHP İstanbul'unu aratmadı. İlçede pislik giderek yayılırken, çöp kokularının vatandaşları da rahatsız ettiği öğrenildi.

İşte CHP'nin İstanbul'u getirdiği nokta:

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Yorumlar

Adım ad

Bu CHP'nin iş bilmezligi değil disk sendikasinin işçiyi ezdirtmemesidir. grev yapan işçiler disk sendikasına üye bizim türk iş ile hak iş 'te böyle grev duydunuzmu duyamassiniz çünkü koyun güder gibi işçiyi guduyorlar. Ak parti belediyeleri ne verirse öpüp başına koydururlar işçi ezilmis hak yenmiş sendikalar sus pus olur. Ama CHP belediyeleri disk'tir birbirlerine siyaseten yakın olsalar da söke söke işçinin hakkını alırız demektir bu eylemler. Doğru okumak lazım bu çöp birikintilerini.
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özlemişler

istanbullular bu günleri özledikleri için değişiklik olsun diye tatilci ekremi seçtiler. çöp dağları twit atmayla, büyüklerine laf atmakla temizlenmiyor. İstanbula ekrem ile bir 4 sene daha yakışır.
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