Her şey 16 milyon için! Çöp dağı birinci kata doğru çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "CHP çöp, çamur, çukurdur" sözleri her geçen gün doğruluğunu bir kez daha ispat ediyor. CHP'nin belediyecilikteki başarızlıkları her geçen gün katlanarak artıyor.

CHP'li Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe'de yaşanan grevler nedeniyle İstanbul halkı "CHP belediyeciliği" gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kaldı.

Maltepe'de devam eden grevler nedeniyle ilçeden mide bulandıran görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak market önünde çekilen bir görüntü, 1994 öncesi CHP İstanbul'unu aratmadı. İlçede pislik giderek yayılırken, çöp kokularının vatandaşları da rahatsız ettiği öğrenildi.

İşte CHP'nin İstanbul'u getirdiği nokta: