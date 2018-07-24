Her sabah bir elma yerseniz... Etkisine inanamayacaksınız

Bütün elma türleri sağlığınız açısından çok önemli faydalara sahiptir, ancak özellikle yeşil elma proteinler, vitaminler, mineraller ve lif açısından çok zengindir. Yeşil elma sindirim bozukluklarına iyi gelmesiyle bilinir. Ayrıca glikoz seviyelerinizi düzenleyici ve iştahınızı iyileştirici özelliklere de sahiptir.

Aç karnına elma yemek yaşamsal belirtilerinizi günden güne kontrol altında tutmanızı sağlar.

ANTİOKSİDANLAR

Elma batı diyetlerinde flavonoidlerin başlıca kaynaklarından biridir ve C vitamini açısından zengindir. Çoğu elma türünde bulunan flavonoidler siyandin ve epikateşindir. Bu flavonoidler ve C vitamini antioksidan görevi görürler ve hücrelerinize zarar veren serbest radikalleri yok ederler. Yeşil elmayı aç karnına yemenin avantajı onun vücudunuza günün başlangıcında bu serbest radikallerle mücadele etme yeteneğini kazandırmasıdır. Bu, sağlıklı hücrelerin üretimine yardımcı olur ve kronik hastalık riskini azaltır. Yeşil elma kalp hastalıklarının, kalp-damar sorunlarının ve diyabetin en iyi düşmanıdır.

KİLO KAYBI

Aç karnına günde bir elma yemek ayrıca kilo vermek isteyenlere de yardımcı olur. Elma çok az kalori içerir (bir elmada yaklaşık 80 kalori vardır) ve bolca lif içerir. Böylece elma yediğinizde sabahki açlığın üstesinden gelebilirsiniz. Ancak elbette sabahleyin elma yemek yeterli değildir. Elmayı sabah uyandıktan hemen sonra yerseniz metabolizmanızı uyandırırsınız ve siz kahvaltıyı hazırlayana kadar çalışmasına izin verirsiniz. Elmayı bu şekilde tüketerek onun çözünebilir lifinin bağırsak yolunun çalışmasına yardımcı olmasını sağlarsınız ve size verdiği tokluk hissi sayesinde de kahvaltıda daha az yersiniz.

KAN GLİKOZUNU DÜZENLER

Aç karnına yenen bir yeşil elma kan şekeri seviyelerinizi düzenlemenize yardımcı olur. Bu özellikle diyabet hastası olanlar veya diyabet riski taşıyanlar açısından oldukça önemlidir. Unutmayın ki uyuduğunuzda metabolizmanız çalışmaya devam eder ve pankreasınız vücudunuzdaki glikozu düzenlemekte sorun yaşayabilir. Yeşil elma lif açısından zengin olduğu için onu aç karnına yemek bağırsakta şekerin emilişini geciktirir ve bu etki günün büyük bir kısmı boyunca devam eder.

Bazı araştırmalara göre aç karnına yeşil elma yiyen kadınların tip II diyabete yakalanma riskleri %30 daha azdır. Doktorlara göre günde 28 gram life ihtiyacınız var. Bir yeşil elmada 5 gram lif bulunmakta. Aç karnına yendiğinde bu vücudunuzun işlevlerini günün geri kalanı boyunca kolaylaştırır.

SAĞLIKLI DİŞLER

Gece dışarı çıktıktan sonra yatmadan önce dişlerinizi fırçalamayı unutabilirsiniz. Bu durumda aç karnına bir yeşil elma yiyerek onun bol life sahip olan ve tükürük üretimini uyaran kabuğundan faydalanabilirsiniz. Bu, dişlerinize saldıran ve çürüklere neden olan ağzınızdaki bakteri miktarını azaltmanızı sağlar. Bu dişlerinizi kahvaltıdan sonra fırçalayacağınız zaman bile iyi bir fikir, çünkü kahvaltı sonrası oluşabilecek bakterilerle daha kolay mücadele edebilirsiniz.

DÜZENLİ KALP ATIŞI

Yeşil elmayı aç karnına yemek için bir başka neden onun potasyum içeriğinin diğer elma türlerine göre bir miktar daha yüksek olmasıdır. Potasyum hücre nemini dengeleyen bir elektrolittir. Bu kalp atışlarınızın düzgün olması açısından çok önemlidir. Gün boyunca yeterince potasyum tüketmezseniz kalbinizin düzgün bir atış sürdürememe riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bilim adamlarına göre günde 4.700 miligram potasyum tüketmemiz gerek. Her bir yeşil elmada 115 miligram potasyum bulunur. Bu miktar günün başlangıcında kalbinize fayda sağlamak için yeterlidir.