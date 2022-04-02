Her ramazan aynı alçaklık! Kininizde boğulun

Ramazan ayında İslam düşmanı yayın kuruluşlarında artık bir klasik haline gelen "Oruç karşıtı" haberler başladı.

Geçmiş yıllarda oluğu gibi bu yıl da bu haberi en çok bekleyen yayın organları arasında yine Cumhuriyet gazatesi vardı.

Ramazan'ın daha ilk günününde gazete, malum haberi "Gericiler" olarak manşetten servis etti.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir Anadolu Lisesi'ndeki olayı skandal talimat olarak veren Cumhuriyet gazetesi; haberinde "Gerici okul müdürü oruç tutmayan öğretmen ve öğrencilerin Ramazan ayı boyunca okul içinde yalnıza kantin ve mutfakta yemek yemesine ilişkin talimat verdi" ifadelerini kullandı.

İslam karşıtı Eğitim-İş Sendikası'nın da yorumuna yer veren gazete, "AK Parti eğitimde gericilik konusunda vites yükseltmiştir. Okul yöneticileri ve milli eğitim müdürlerinin gericilik konusunda bir yarışa girdikleri açıkça gözlenmektedir" herzelerini yumurtladı.