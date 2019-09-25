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Her pilot için özel üretiliyor! F-35 kaskının fiyatı dudak uçuklattı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), F-35 kasklarının yeni fiyatının 737 bin dolara yükseldiğini açıkladı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 11:40
Her pilot için özel üretiliyor! F-35 kaskının fiyatı dudak uçuklattı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), F-35 kasklarının yeni fiyatını açıkladı. Lockheed Martin firmasının daha önce verilmiş olan sabit fiyatlı, teslimat süresi ve miktarı belirsiz sözleşmesinde 352 milyon 672 bin 6 dolar değerinde bir değişiklik yaptı.

Bu değişiklik, F-35 Lightning II programını destekleyen Lot 12-14 üçüncü nesil kaska monteli göstergelerin satın alınmasını kapsayacak şekilde fiyatı içeriyor.

Çalışma Fort Worth, Texas'ta yürütülecek ve Aralık 2020'de tamamlanması bekleniyor.

F-35 kask, her pilot için özel olarak üretiliyor. Beher kask yıllar önce ilk olarak yaklaşık 400 bin dolar olarak açıklandı. 2018 yılının başlarında, Hükümet Gözetimi Projesi'nin Mart 2018 raporuna göre, fiyat 600.000 $ 'a yükselmişti.

Yeni açıklanan mevcut fiyatının ise 737 bin dolara yükseldi.

Bu miktar, sözleşmenin bedelinin F-35’in Lots 12 – 14 üretim bandına girecek 478 uçak sayısına bölünmesiyle hesaplandı.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:40
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