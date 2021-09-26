Her partiden bir isim etiketlendi... Düğün ittifakı

AK Parti'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan devirmek için bir araya gelen DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) düğün ittifakında buluştu.

DEVA Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Cem Avşar, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Bülent Kaya, CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem ve Gelecek Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Doğan Demir'i etiketleyerek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Özellikle her partiden bir ismi etiketleyerek "Düğünlerde bile bir aradayız" mesajı vermeye çalışan DEVA Partili Cem Avşar yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek Partisi Genel Başkanı sayın Ahmet Davutoğlu, kıymetli dostlarım Gelecek Partisi MYK Üyesi Doğan Demir, CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, Saadet Partisi MYK ÜYesi Bülent Kaya ile dostumuz Özgür ile Ayça'nın düğününe katıldık."

Cem Avşar, paylaşımında düğünde çekildiği fotoğraflara yer verirken benzer bir paylaşım da CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem'den geldi.

İşte Eren Erdem'in o paylaşımı: