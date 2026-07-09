‘Her nefis ölümü tadacaktır’ ayetinin karşısında, ağaca asılı halde ölü bulundu!

Sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta ağaca asılı halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağaçtan indirilen cesedin 71 yaşındaki S.K.’ya ait olduğu tespit edildi. S.K.'nin cenazesi olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerine yakın bir bölgede ikamet ettiği öğrenilen S.K.'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilirken, asılı bulunduğu ağacın yanındaki mezarın taşında yazılı olan ‘Her nefis ölümü tadacaktır’ ayeti dikkat çekti.