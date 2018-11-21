Her mevsim hercailerindir, ortancalar ise...



Hercai menekşe tohumdan çimlendirilerek yetiştirilebilir. Tohumları 20-25 günde çimlenir. Ardından yavaş yavaş çiçeklenmeye başlar. Hercai menekşeyi yaz aylarında dikebilirsiniz. 1 cm derinliğe tohumları atıp üzerini kapattıktan sonra toprağa hafifçe bastırmak gerekir. Sonra can suyu vererek tohumun çimlenmesi beklenir.

Hercai menekşesini yılda 3 kere dikebilirsiniz. Güz ekiminden 5 hafta, bahar ekiminden 8 hafta ve kış ekiminden 20 hafta sonra fideleri çıkar. Don ve soğuk görmemesi önemlidir. Elbette yazın bu sorunlar olmaz.

Hercai menekşenin çiçekleri solduktan sonra koparılırsa yeniden çiçek açabilir. Çiçekler ise 10 santime kadar büyüyebilir. Hercai menekşeleri 20-30 farklı tonda çiçek açabilir.

Aydınlık ve yarı gölgeli ortamı sever. Toprakta nem severler. Her türlü toprağa ekilebilirler. Hem evde saksıda hem de bahçede yetiştirebilirsiniz. Geçirgen toprak olması önemlidir.

Ortancayı mavileştiren yöntem

Ortanca çiçeği değişik renkleriyle gördüğümüz ancak rengini toprağında bulunan maddelere göre değiştiren bir çiçek. Ortanca çiçeği renklendirme yöntemini deneyerek siz de mavi, mor veya başka renk ortanca elde edebilir, var olan ortancanın rengini değiştirebilirsiniz.

Ortanca çiçeğinin yeşil olmasının sebebi bitkinin doğasındandır. Ancak toprakla bulunan mineraller ile ortanca çiçeği renklendirme yapılabilir. Ortancanın dünya üzerinde 80 kadar doğal türü vardır ve anavatanı Japonya’dır.

Ortancanın renk değiştirmesi için gereken topraktaki pH değerini değiştirmektir.

Bahçenize aldığınız pembe bir ortancayı dikip bir süre sonra maviye döndüğünü görebilirsiniz. Çünkü ortanca topraktaki asit seviyesine göre rengini değiştirir.

Ortancanın mavi renk açması için topraktaki asit seviyesini artırmalısınız. Ortanca mavileştirici olarak satılan takviyeler aslında temelde alüminyum sülfat içeren gübrelerdir.

Doğal yoldan ortanca mavileştirme yöntemi ise hayvan gübresidir. İlkbahar sonu ve sonbahar başı arasında ayda iki defa yaprak çürüğü ve büyükbaş hayvan gübresi koyarsanız ortanca rengi mavi olur.