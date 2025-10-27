  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Ürdün Kralı'ndan İsrail ağzı

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
Gündem Her köşe başına beyzbol sopaları yığmışlar: Karadağ’da Türk avını polis bastı
Gündem

Her köşe başına beyzbol sopaları yığmışlar: Karadağ’da Türk avını polis bastı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Her köşe başına beyzbol sopaları yığmışlar: Karadağ’da Türk avını polis bastı

Karadağ polisi, Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığı yapanların gözaltına alındığını, olay yerinde çok sayıda beyzbol sopası bulunduğunu açıkladı. Polis, halka da sorumsuz davranışlar cezalandırılacaktır uyarısı yaptı.

Karadağ’da Türklere karşı oluşan gerilim devam ediyor. Başkent Podgoritsa’da Türk vatandaşlarına ve Türklere ait işletmelere yönelik saldırı ve kundaklama olaylarının ardından polis, bugün Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığı içinde olduğundan şüphelenilen kişilerin gözaltına alındığını duyurdu. Polis tarafından yapılan açıklamada saldırı için hazırlanmış beyzbol sopalarına el konulduğu ifade edilirken, kaç kişinin gözaltına alındığına ilişkin detay açıklanmadı.

GÜVENLİK SEVİYESİ ARTIRILDI

Açıklamada, "Podgoritsa Polis Müdürlüğü Güvenlik Dairesi yetkilileri, önceki gece Podgoritsa’da M.J. isimli vatandaşa biri Türk, diğeri Azerbaycan vatandaşı iki yabancı uyruklu tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından sahadaki güvenlik durumunun takibi ve sosyal medyada şiddet ve nefret söylemi içeren paylaşımlarla ilgili olarak duyurulan yoğunlaştırılmış faaliyetler kapsamında sahada koordineli önlemler ve operasyonlar yürütmüş ve birkaç Karadağ vatandaşı karakola götürülmüştür. Bu kişiler, şiddet eylemi planladıkları şüphesiyle gözaltına alınmıştır. Bu bağlamda Zabjelo semtindeki ‘Komanka’ binası yakınında saldırı için hazırlanmış çok sayıda beyzbol sopası bulunarak, bunlara el konulmuştur" denildi.

HALKA ÇAĞRI

Polis ayrıca vatandaşlara her türlü şiddet eyleminden uzak durma çağrısı yaparak, "Polis, tüm vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla sahada yoğunlaştırılmış faaliyetler yürütecektir. Her türlü yasa dışı ve sorumsuz davranış, istisnasız olarak cezalandırılacak, sorumlular kanunlar çerçevesinde yargı önüne çıkarılacaktır" denildi.
Geçtiğimiz cumartesi akşamı Podgoritsa’nın Zabjelo semtinde Türk vatandaşlarının da karıştığı ve bir kişinin bıçakla yaralandığı olayın ardından bölgede Türk vatandaşları aleyhinde protesto ve şiddet eylemleri yaşanmıştı.

VİZESİZ SEYAHAT ASKIYA ALINDI

Olaya ilişkin resmi açıklamalar ve basındaki haberlerde olaya karışanlardan doğrudan "Türk vatandaşları" olarak bahsedilmesi ve bazı radikal Karadağlı politikacıların Türk vatandaşları ile ilgili sözlerinin etkisiyle gerginlik tırmanmış ve dün gece Türk vatandaşlarına ait işletmelere yönelik kundaklama eylemleri yaşanmıştı. Karadağ hükümeti de bugün aldığı bir kararla son dönemde yaşanan olaylar ışığında güvenlik gerekçesiyle Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkiyem

Vize şart bizler bundan mutlu oluruz

olay neydi

2 tane(kürt- azeri) insaat işçisi kendilerine yemek getiren kadına taciz edince tacisi gören komsu müdahale ediyor komsuyyu bıcakla yaralayınca olay cıkıyor .8 sahıs(kürt ) sınırdıs 7 tane para cezası 2 tane tutuklı var
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23