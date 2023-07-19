Her konuya dalalım, bayan voleyboldan FETÖ’ye!

"Bugün tek konu işlemeyelim" diyen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı..

Bugün tek konu işlemeyelim..

Olaylar öylesine baş döndürücü hızla gelişiyor ki, o gün değinemediğimiz konuların yerine, ertesi günü bambaşka konular geliyor, bir daha da eskisine dönemiyoruz.

Bismillah deyip başlayalım..

İlk gündem konusu, Voleybol Bayan A Milli Takımın Çin’i yenerek, dünya birincisi olması.

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Bunun üzerine, Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, “gericilerin derslerinin verildiği”ni iddia ederek, “Atatürk’ün kızları” tanımı yapmışlar.

“Kutuplaştırıcı söylem”, bizim işimizdi hani. Her vesile ile toplumu ikiye ayırıp, nefret söylemi geliştiriyorduk, hani..

Bu yapılan ne, şimdi?

Siz ne alaka ile, bayan voleybol takımının elde ettiği bir başarının, dindar Müslümanlara cevap olduğu iddiası ile, toplumu birbirine karşı nefrete tahrik ediyorsunuz?

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