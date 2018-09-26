Her kapıyı açan anahtara sahipti, yakayı ele verdi

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde son günlerde odalardan hırsızlık yapıldığı iddiası üzerine otel yönetimi tarafından jandarmaya bilgi verildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından güvenlik kameraları incelendi, şikayetçilerin ve çalışanların ifadeleri alındı. Yapılan araştırma sonucunda kısa bir süre önce otelde kat temizlik şefi olarak çalışmaya başlayan S.K.Ö. 'hırsızlık' iddiasıyla gözaltına alındı.

S.K.Ö.'nün alınan ifadesinde, kendisinde bulunan her odayı açabilen mastercard anahtarla odalara girdiğini, odalarda turist varsa bir ihtiyaçları olup olmadığı söylediğini, odada kimse yoksa sahile veya havuza giden turistlerin bıraktığı cüzdan veya çantalardan paralarını aldığını itiraf etti. Şüphelinin girdiği 4 odadan toplam 56 bin ruble, 107 dolar ve 200 lirayı aldığı tespit edildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli S.K.Ö. savcılığa gönderildi. Savcılık sorgusunun ardından S.K.Ö., sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından 'muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan tutuklandı.