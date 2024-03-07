Her gün yumurta yiyenler dikkat!

Her gün yumurta tüketenleri yakından ilgilendiren o detay ortaya çıktı. Her gün yumurta tüketmek, cildiniz için çok daha sağlıklı bir tercih olmayabilir. İşte merak edilen tüm detaylar...

Protein açısından son derece güçlü, kalori açısından düşük olan yumurta pek çok kişinin hemen her gün öğününde bulunan gıdalardan bir tanesidir.

Bilhassa sağlıklı beslenen kişilerin sıklıkla tükettiği gıdaların başında gelen yumurta bazı durumlarda çeşitli reaksiyonlar gösterebilmektedir.

Sivilceye yatkın cilt tipine sahip kişilerin, her gün yumurta tüketmesi sivilcelerin hızlıca çoğalmasına neden olabilmektedir. İşte sivilcelerin yumurtadan kaynaklanıp, kaynaklanmadığını öğrenmenin pratik formülü...

Yumurta bazı kişilerde sivilce oluşumunu tetikleyebilmektedir. Yumurta içerisinde sivilceyi tetikleyen progesteron hormonuyla doludur.

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Vücudumuz progesteronunu ürettiği için fazladan hormon tüketmek çeşitli rekasiyonların açığa çıkmasına neden olabilmektedir.

Yüzünüzdeki sivilcelerin neyden kaynaklandığını bir türlü anlayamıyorsanız o noktada yumurta tüketiminizi yeniden gözden geçirmeniz sağlıklı bir seçim olacaktır.

Yumurta beyazlarını iki ila üç hafta boyunca diyetinizden çıkarın ardından iki üç hafta sonra yumurta yiyin ve üç ila dört saat sonra herhangi bir intolerans belirtisi yaşayıp yaşamadığınızı kontrol edin.

Bu işlem yumurta tüketiminin cildinizde sivilceye sebep olup olmadığını göstermeye yardımcı olacaktır.