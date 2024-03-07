  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'de bir ilk olacak! Akkuyu'dan harika haber

Malum zihniyetin maskesi bir defa daha düştü! Katil kaçtı fondaşlar sustu

Gıda ve et fiyatlarındaki önlenemeyen yükseliş tepki çekiyor! Fırsatçılar cezalandırılmalıdır

Kuzey Kore’den dünyayı strese soktu! “Savaş hazırlıklarını artırın”

Bu yol TB2 SİHA almaya doğru gidiyor! Skandal patladı: 4 yıl önce kurulan özel İHA filosu tek bir test dahi yapamadı

Altın fiyatlarında yeni zirve!

Kuyumcular dolup taşacak! Gram altın için beklenmedik tahmin: Rakam 1200 lira birden değişecek

Suat Pamukçu Yeniden Refah'tan niçin ayrıldığını açıkladı! Partiye FETÖ'yü aldılar

Yüzde 2 oyluk partiye, üç bakanlık ve “ahlaksızlığın kurumsallaşması”

Arçelik en büyük rakibi olan o markayı satın aldı
Sağlık Her gün yumurta yiyenler dikkat!
Sağlık

Her gün yumurta yiyenler dikkat!

Yeniakit Publisher
2024-03-07 13:16:00 -
Her gün yumurta yiyenler dikkat!

Her gün yumurta tüketenleri yakından ilgilendiren o detay ortaya çıktı. Her gün yumurta tüketmek, cildiniz için çok daha sağlıklı bir tercih olmayabilir. İşte merak edilen tüm detaylar...

Her gün yumurta tüketenleri yakından ilgilendiren o detay ortaya çıktı. Her gün yumurta tüketmek, cildiniz için çok daha sağlıklı bir tercih olmayabilir. İşte merak edilen tüm detaylar...

Protein açısından son derece güçlü, kalori açısından düşük olan yumurta pek çok kişinin hemen her gün öğününde bulunan gıdalardan bir tanesidir.

Bilhassa sağlıklı beslenen kişilerin sıklıkla tükettiği gıdaların başında gelen yumurta bazı durumlarda çeşitli reaksiyonlar gösterebilmektedir.

Sivilceye yatkın cilt tipine sahip kişilerin, her gün yumurta tüketmesi sivilcelerin hızlıca çoğalmasına neden olabilmektedir. İşte sivilcelerin yumurtadan kaynaklanıp, kaynaklanmadığını öğrenmenin pratik formülü...

Yumurta bazı kişilerde sivilce oluşumunu tetikleyebilmektedir. Yumurta içerisinde sivilceyi tetikleyen progesteron hormonuyla doludur.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vücudumuz progesteronunu ürettiği için fazladan hormon tüketmek çeşitli rekasiyonların açığa çıkmasına neden olabilmektedir.

Yüzünüzdeki sivilcelerin neyden kaynaklandığını bir türlü anlayamıyorsanız o noktada yumurta tüketiminizi yeniden gözden geçirmeniz sağlıklı bir seçim olacaktır.

Yumurta beyazlarını iki ila üç hafta boyunca diyetinizden çıkarın ardından iki üç hafta sonra yumurta yiyin ve üç ila dört saat sonra herhangi bir intolerans belirtisi yaşayıp yaşamadığınızı kontrol edin.

Bu işlem yumurta tüketiminin cildinizde sivilceye sebep olup olmadığını göstermeye yardımcı olacaktır.

Plastik doğrama tahtaları yüzünden her öğün bol bol plastik yiyorsunuz! Kansere sebep oluyor!
Plastik doğrama tahtaları yüzünden her öğün bol bol plastik yiyorsunuz! Kansere sebep oluyor!

Sağlık

Plastik doğrama tahtaları yüzünden her öğün bol bol plastik yiyorsunuz! Kansere sebep oluyor!

Plastik su şişelerinde kansere sebep olan 240 bin nanoplastik çıktı!
Plastik su şişelerinde kansere sebep olan 240 bin nanoplastik çıktı!

Sağlık

Plastik su şişelerinde kansere sebep olan 240 bin nanoplastik çıktı!

Türkiye'de her 5 kişiden 1’i kansere yakalanıyor! Plastik kullanımı ve sigara en büyük etken!
Türkiye'de her 5 kişiden 1’i kansere yakalanıyor! Plastik kullanımı ve sigara en büyük etken!

Sağlık

Türkiye'de her 5 kişiden 1’i kansere yakalanıyor! Plastik kullanımı ve sigara en büyük etken!

Farkında olmadan plastik yiyip içiyoruz! Kanserin en büyük sebebi!
Farkında olmadan plastik yiyip içiyoruz! Kanserin en büyük sebebi!

Sağlık

Farkında olmadan plastik yiyip içiyoruz! Kanserin en büyük sebebi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23