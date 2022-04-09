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Yerel Her gün yeni bir saldırı: Başıboş köpek, okula giden genç kıza saldırdı!
Yerel

Her gün yeni bir saldırı: Başıboş köpek, okula giden genç kıza saldırdı!

Bursa’da sabah saatlerinde okula gitmek isteyen genç kız sokak köpeğinin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 18:15:00 -

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’nde meydana geldi.

Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kız okula gitmek için kullandığı yolda yürürken, arabanın arkasından çıkan başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Genç kızın çığlık atması üzerine köpekler kaçarken o anlar kameraya yansıdı.

Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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