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Yerel Her gün yeni bir kurban! Ağrı'da sokak köpeklerinin saldırısında bir çocuk daha öldü!
Yerel

Her gün yeni bir kurban! Ağrı'da sokak köpeklerinin saldırısında bir çocuk daha öldü!

Ağrı'da köpek saldırısına uğrayan 2 çocuktan biri hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 12:29:00 - 2022-06-30 12:30:09
Her gün yeni bir kurban! Ağrı'da sokak köpeklerinin saldırısında bir çocuk daha öldü!

Ağrı'da köpek saldırısına uğrayan Ali Asaf Aktekin hayatını kaybetti.

14 Haziran tarihinde sokakta köpeklerin saldırısında ağır yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

15 gündür hastanede tedavi gören 2 yaşındaki Ali Asaf Aktekin, hayatını kaybetti. Köpek saldırına uğrayan 5 yaşındaki Nehir Aktekin ise Patnos Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Trabzon'a sevk edildi.

Başıboş köpek saldırılarından dolayı son dönemde onlarca kişi hayatını kaybederken yüzlerce ise yaralandı. Yerel yönetimler ve hükümet başıboş köpek sorunun çözümü için adım atmıyor. Vatandaşlar ise bir an önce tehlikeli sorun için adım atılmasını bekliyor.

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