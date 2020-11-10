  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Her gün şaşırmaya devam ediyoruz! Bu kadarına da ‘pes’
Yerel

Her gün şaşırmaya devam ediyoruz! Bu kadarına da ‘pes’

Gaziantep'te zehir tacirleri yaptıkları 'şeytanlıkla' bu kadarına pes dedirtti. Cevizin içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:23:00 -
Her gün şaşırmaya devam ediyoruz! Bu kadarına da ‘pes’

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, bir kısmı ceviz kabuğunun içerisine gizlenmiş 2 kilo 318 gram sentetik uyuşturucu, 250 mililitre sıvı uyuşturucu, 100 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde, hassas terazi ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çalışmalarda sona gelindi! Türk birliği kuruluyor
Dünya

Çalışmalarda sona gelindi! Türk birliği kuruluyor

Dünyanın dört bir yanına yayılan, 350 milyonluk Türk halklarına hitap eden, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'nin ü..
‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz
Dünya

‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Türkiye ile olan ilişkileriyle ilgili dilkat çeken bir açıklama yaptı...
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak paylaşımı
Siyaset

Bakan Soylu'dan Berat Albayrak paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen eski Hazine ve Maliye Bakanı B..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay