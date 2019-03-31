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Her gün bir bardak süt içmek için onlarca sebebiniz var!

Sütü, günlük beslenmenizde başköşeye oturtmak için onlarca sebebiniz var. Sizde hem kendiniz hem de aileniz için bu şifa kaynağını evlerinizden eksik etmeyin.

31 Mart 2019 Pazar 10:19
Her gün bir bardak süt içmek için onlarca sebebiniz var!

Yüzlerce yıldır süt dünyanın dört bir yerinde tüketiliyor. Özellikle çocukların süt tüketimi, onların sağlıklı gelişimi için son derece kıymetli. Elbette, ölçüyü kaçırmamak kaydıyla. Laktoz intoleransı ve süt alerjisi olanlar içinse bütün bu söylediklerimiz geçerli değil. Bu tip rahatsızlıkları olanlar laktozsuz ürünlerin yanı sıra bitkilerden elde edilen alternatif sütleri güvenle tüketebilirler.

Uzmanlar çocuklar kadar kadınlarında ileriki yıllarını düşünerek her gün bir bardak süt içmesini tavsiye ediyor. Peki, neden süt bu kadar kıymetli?

İşte, her gün bir bardak süt içmenin sağlığımıza olan yararları;

Süt besleyicidir

Süt yeni doğan canlılar için en kıymetli besin kaynağıdır. Bu nedenle son derece besleyicidir. Sütün içerisinde; protein, yağ, kalsiyum, A vitamini, D vitamini, B1-B2, B12 vitamini, potasyum, fosfor, selenyum, magnezyum, çinko bulunur. Süt mükemmel bir vitamin, mineral kaynağıdır. Ancak içtiğiniz sütün kalitesi ve vitamin değeri, sütün elde edildiği ineğin beslenme şekliyle doğru orantılıdır. Bu nedenle süt seçerken son derece titiz davranmakta yarar var.

Sağlıklı kaslar

Bir bardak sütte 8 gram protein bulunur. Protein hücre onarımı ve bağışıklık sistemi için son derece önemlidir. Aynı şekilde protein çocukların sağlıklı büyümesi için de son derece kıymetlidir. Yapılan birçok araştırma düzenli olarak süt tüketenlerin kas kaybı yaşama riskinin düşük olduğunu kanıtlamıştır. Uzmanlar özellikle spor sonrasında süt içmenin kaslar için son derece yararlı olduğu noktasında da birleşmiştir.

Kemik sağlığı için çok önemli

Düzenli süt tüketmek sağlıklı kemiklere sahip olmanın anahtarıdır. Kalsiyum, potasyum, protein ve K2 vitamini güçlü kemikler için olmazsa olmazlardandır. Süt ise saydığımız bu vitaminlerle doludur. Düzenli olarak süt tüketimi osteoporoz gibi kemik hastalıklarını önler. Aynı şekilde sağlıklı kemiklerin kırılması da zordur.

Süt tüketimi obezite riskini azaltıyor

Süt kilo vermeyi kolaylaştıracak ve kilo almayı önleyebilecek çeşitli bileşenler içeriyor. Yapılan birçok araştırma kalsiyum ağırlıklı beslenenlerin obeziteye yakalanmasının güç olduğunu kanıtlamıştır. Bu nedenle diyet yapanlar sütü gönül rahatlığıyla tüketebilir. 

Her şeye lezzet katıyor

Süt kullanım açısından neredeyse her şeye yakışıyor. Sade sade süt içemem diyorsanız; içeceğinizi meyve ve balla süsleyebilirsiniz. Kahvenizi sütle içebildiğiniz gibi birçok çorbaya da süt ilave edip pişirebilirsiniz. Yeter ki süt içmek isteyin.

Vücudun yardım çığlığı

Bu arada vücudunuzdan sık sık eklem sesleri geliyorsa aman dikkat! Bu D vitamini eksikliğinin bir göstergesidir ve bu durum özellikle kadınlarda ileri yaşlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sorunu yaşamamak için her gün bir bardak süt tüketmenizde yarar var.

 

Gökkuşağı Smoothi tarifi:

 

Yarım bu bardağı süt

Yarım su bardağı yoğurt

1 bardak buz

Yarım su bardağı havuç suyu

Yarım su bardağı doğranmış ve dondurulmuş şeftali

 

Tüm malzemeleri blendera atın ve karıştırın. Afiyet olsun…

 

 

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 10:19
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