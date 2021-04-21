Her gün ayrı vaka... Korona derken bu salgını gözden kaçırıyoruz!

İçinde bulunduğumuz kısıtlama koşullarında bu görüntüler, “ Kovid-19 tedbirlerine uymadılar” şeklinde sunulsa ve herkes sosyal mesafe ve maskeye odaklansa da, sinsi tehlike göz ardı ediliyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki en ücra köylerden en kalabalık şehirlere kadar her yerde, her yaş grubundan kişiler arasında resmen bir “kumar salgını” yaşanıyor. Kovid-19 salgınıyla uğraşırken, toplumu ifsat eden ve daha yıkıcı olan kumar salgını es geçiliyor!

Sadece dün 2 şehirden haber geldi

Hemen her gün yurdun dört bir yanından gelen kumar haberleri dün de Kocaeli ve Sivas’tan geldi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kartepe ilçesindeki bir villada Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan denetimde, villadaki 32 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, mesafe ve maske kuralına uymayarak kumar oynadıkları belirlendi.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, jandarma ekiplerinin, metruk bir binaya yapılan baskında yaşları 28 ile 51 arasında değişen 8 kişi kumar oynarken yakalandı. Şüphelilere, kumar oynamaktan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten toplam 38 bin 440 lira ceza uygulandı.

Milli Piyango’yu uhdesinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu ile Sisal-Şans Ortak Girişimi arasında 10 yıllık “hasılat paylaşımı” modeline geçildi, hasılatı artırmaya ve daha fazla kişiye ulaşmaya yönelik büyük(!) hedefler kondu.

Artık Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara, Şans Topu, Kazı Kazan gibi kumar oyunlarına, Milli Piyango’nun sitesinden veya cep telefonlarına indirilerek de erişilebiliyor. Bununla birlikte, yasal(!) bahis sitelerinin de istedikleri gibi faaliyet göstermelerine ve hatta sportif faaliyetlere sponsor olmalarına bile izin veriliyor. Kumarın bu denli normalleştiği ve yaygınlaştığı bir ortamda, toplum da bu belanın içine sürükleniyor.

Kaynak: Milli Gazete