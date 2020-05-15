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Her fırsatta Türkiye'yi şikayet etmiş! Böyle hukukçu olur mu?

DHKP/C’li İbrahim Gökçek’in ardından adeta yas tutan hakim Ayşe Sarısu Pehlivan, terör örgütü sempatizanı basın kuruluşlarına verdiği demeçlerle Türkiye’yi şikayete başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:54:00 -
Her fırsatta Türkiye'yi şikayet etmiş! Böyle hukukçu olur mu?

İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, örgüt talimatıyla başlattığı açlık grevi sonucu ölen DHKP/C’li terörist İbrahim Gökçek’i anmak için skandal bir paylaşımda bulunmasının ardından şimdi de verdiği demeçlerle Türkiye’yi şikayete başladı. Pehlivan’ın DHKP/C duyarlılığını gören örgüt sempatizanı basın kuruluşları, Karşıyaka hakimi ile röportaj için sıraya girdi. Pehlivan, Alman Deutsche Welle, Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri ile İz Gazete ve T24 gibi mecralara konuştu.

Hedef gösterilmiş

Yenişafak'ın haberine göre, Alman Deutsche Welle’ye mülakatında Pehlivan, hakkında açılan Hakim ve Savcılar Kurulu soruşturmasının ‘Türkiye’de kurulu nefret düzeni ve linç rejiminden kaynaklandığını’ öne sürdü. ‘Hükümete yakın’ diye sınıflandırdığı medya organlarınca hedef gösterildiğini iddia eden Pehlivan, "Ben herkes için yaşam hakkını savunurum" dedi. Örgüt talimatıyla eylem başlatan Gökçek’in ‘konser yasaklarının son bulması için ölüm orucu tuttuğunu’ iddia eden Pehlivan, "Birileri hedef gösterdi ve HSK harekete geçti. Böyle hukuk olur mu?" ifadelerini kullandığı demecinde şunları söyledi:

Nefret düzeni varmış

Ayşe Sarısu Pehlivan'ın T24'e verdiği demeç.

"Türkiye’de sadece kendisi ihtiyaç duyduğunda hukuka sarılan bir kitle var. Öyle bir nefret düzeni yaratılmış ki, tüm siyasetçiler kendi saflarını bu düzen aracılığıyla sıklaştırmaya çalışıyor. Yaşadığımız olaylar tamamen Türkiye’de bir nefret düzeninin hakim olduğunu gösteriyor. Bu nefret, her yerde, herkesin ağzında kendisi gibi düşünmeyeni, kendisi gibi olmayanı tamamen bir suçlama ve ezip geçme şeklinde bir durum ortaya çıkarttı. Bu dilin sonuçları gerçekten çok ağır ve geri dönülmez yaralar açmakta, biz hukuk devleti olmak zorundayız."

Konserine gidiyormuş

Cumhuriyet’e verdiği demeçte "Kültürümde biat yoktur" diyen Ayşe Sarısu Pehlivan, DHKP/C’li terörist İbrahim Gökçek’in müzikle ilgilendiğini ve kendisinin de üniversite 1. sınıfta okuduğu sürede konserlerine gittiğini dile getirdi. Terörist olup olmadığının kendisini ilgilendirmediğini söyleyen Pehlivan, bu durumu özgür bir ortamda yetişmesine bağladı.

Pehlivan, DHKP/C’ye yakınlığıyla bilinen BirGün’e açıklamasında ise ‘bir grup yargıçla bağımsızlık mücadelesi verdiklerini’ iddia ederek, "HSK’nın davranışına, toplumun yozlaşmasına üzülüyorum. Bu ülkeyi sevenler hamasi söylem sahipleri değil, bedel ödeyen, ‘insanlar barış içerisinde yaşasın’ diyen insanlar aslında" şeklinde konuştu.

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Yorumlar

mahmut

daha bu karıiii görevdemi ya yazık hsk ya alın sunu benim paramla bu o...puya maaş vermeyın
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Yusuf can

Turky soylemrk duc fegik savciyii,pilizi vede adkete kursun cikan setefsizleti savunanlatifa davunmak ancak setefsizlete yakusir srn almanyafa hakim olsan bu aciklamayi orafs yapsan zr i kimse bulamazdi o kafar seviyirdan istifa ey srndr sarki soyle dunyafa boyle bir fevlet yok frvletin ekmegini ye devleye kursun sikan alcaklari davun ondan donra turku soylkemek indallah sorusturma doninfa meslekten ihrac edilisin
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