Her evde evlat nöbeti

Hasan Eğrigöz Ankara

Evlatları HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 243 gündür sürerken, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ile de anneler, eyleme evlerinde devam ediyor. Evlat nöbetinin ilk gününden beri nöbet tutan ve Diyarbakır annelerinin neredeyse sembol ismi olan kanser hastası Ayşegül Biçer, eşi Rauf Biçer ile oturma eylemine evlerinde devam ediyorlar. Akit’e konuşan Biçer çifti, “Çocuğumuz gelene kadar mücadeleye devam edeceğiz” dediler.

ELİ KANLI PKK BİTECEK, DOĞU HUZURA ERECEK

Kronik hastalığı bulunan ve PKK’nın kaçırdığı oğlu Mustafa için eylem yapan acılı baba Rauf Biçer, koronavirüsten korunmak için şu anda evlat nöbetini evinde sürdürdüğünü belirterek, şunları dile getirdi: “Sadece aylar değil, yıllar geçsin biz yine HDP’ye karşı mücadele edeceğiz ve çocuklarımızı isteyeceğiz. PKK’nın elinde tek bir evladımızı bırakmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Devletimize güvenimiz tamdır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun mücadelesine güveniyoruz. PKK’yı bitirecek ve Güneydoğu huzura erecek. Yıllardır bu bölgelerde HDP ve PKK’nın Kürt halkına çektirmediği kalmadı. Her zulmü uyguladı. Çocuklarımızı çaldı. Ama biz artık ‘Yeter’ diyoruz. HDP önüne giderek aylarca eylem yaptık. Sokağa çıkma yasağı kalkar kalkmaz da aileler tekrar oraya gidecek. Benim eşim kanser hastası, benim kronik hastalığım var koronavirüse tedbir olarak şu anda eylemimizi evimizde sürdürüyoruz.”

ÇOCUKLARIMIZI ALACAĞIZ!

Acılı anne Ayşegül Biçer de, şunları ifade etti: “Bu bölgede HDP’nin, PKK’nın mağdur ettiği anne ve babalar kan ağlıyor. Çocuklarına ulaşmak, kavuşmak istiyorlar. Biz de yıllardır haber alamadığımız oğlumuz Mustafa için, aylarca HDP önünde eylem yaptık. 3 Eylül 2019’da başlattığımız oturma eylemini şu anda sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerimizde sürdürüyoruz. Eylemimizden vazgeçmiş değiliz. Biz çocuğumuz gelene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Biz HDP binasının önünde değiliz diye HDP’liler sevinmesin. Bizim mücadelemiz her yerde, her evde sürüyor. Çocuklarımızı nasıl çaldılarsa öyle de getirecekler. Kararlıyız, çocuklarımızı alacağız.”