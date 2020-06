Her ev bir Kur’an kursu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği Yaz Kur’an Kursları, minik yavruların koronavirüs salgınından korunması için bu sene televizyon ve internet üzerinden evlerde gerçekleştirilecek. İlahiyatçılar ve pedagoglar, 6 hafta sürecek Yaz Kur’an Kurslarının evlere taşınmasının aileler için fırsat olacağını belirterek, hem çocuklar hem de anne-babalar için yaz ayının Kur’an ekseninde geçirilebileceğini söyledi.

Eğitim öğretim dönemi sonrasında çocukların her yaz yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek için büyük heyecanla koştuğu Yaz Kur’an Kursları bu sene farklı konseptle ‘bismillah’ diyor. Yarın Diyanet TV üzerinden televizyon ve internet üzerinden verilecek dersler, hem minik yavrular hem de anne-babalar için fırsat olacak.

Yarın başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği yaz Kur’an Kursları, minik yavruların koronavirüs salgınından korunması için bu sene dijital ortam ve televizyon üzerinden evlerde gerçekleştirilecek. Her sene yaklaşık 3 milyon talebenin istifade ettiği Yaz Kur’an Kursları, Diyanet TV ekranlarında hafta içi hergün çocuklarla buluşacak. Pazartesi gününden itibaren her evde Kur’an bülbülleri cıvıldayacak. Diyanet TV’den yayınlanacak “Kur’an Öğreniyorum”, “Kur’an Okuyorum” ve “Dinimi Öğreniyorum” dersleri hafta içi her gün 10.30-12.00 saatleri arasında sabah kuşağı, 17.00-19.00 saatlerinde öğle sonrası kuşağında çocukların istifadesine sunulacak. Miniklere 29 Haziran Pazartesi günü 10.30’da ilk dersi DİB Başkanı Ali Erbaş verecek. Uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek Yaz Kur’an Kursu 6 hafta sürecek.

Diyanet TV üzerinden yayınlanacak olan dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler Diyanet TV YouTube kanalı vasıtasıyla ilgili eğitim videolarına erişebilecek. Kur’an-ı Kerim okumasını bilenlerin okuyuşlarını geliştirmeye yönelik “Kur’an Okuyorum” serisi ekranlarda olacak. “Dinimi Öğreniyorum” serisinde ise itikat, ibadet, ahlak konularının yer aldığı bir program çocuklara sunulacak. Aralarda ise filmler ve animasyonlar olacak. Hem öğrenciler hem de velilere yönelik bilgilendirici kartlar ve görüntüler eşliğinde tamamen alanında uzman olan hocaların marifetiyle evlere taşınacak olan Yaz Kur’an Kursları, hem bir ilk hem de büyük bir fırsat olacak.

“Bütün evler Kur’an kursu olacak”

Gazetemiz Akit’e değerlendirmelerde bulunan Diyanet-Sen Başkanı Mehmet Bayraktutar, yarından itibaren sadece camilerin değil tüm evlerin Kur’an Kursu olacağını söyledi. Yaz Kur’an Kurslarında daha önce uygulanmamış bir sistemin hayata geçirileceğini belirten Başkan Bayraktutar, “Her sıkıntının sonunda bir rahmet vardır. Koronavirüs musibetiyle camilerimiz kapandı, Cuma namazı kılamadık ama sonrasında rahmet oluk oluk gelmeye başladı. Daha önce Yaz Kurslarına sadece çocukları çağırıyorduk. Ama evlere ulaşamıyorduk. Çocuklara anlattıklarımızla yetiniyorduk. Oysa şimdi evlerimiz Kur’an Kursu oldu. Bütün anne baba ve aileler bu konuda kendilerini hazırlama noktasında en büyük imkanı elde etmiş oldular. Yani artık sadece camiler değil Türkiye’de bütün evler Kur’an eğitim merkezi oldu. Her musibetin sonunda tecelli eden bu rahmetin kıymetini bilmek lazım” dedi.

“Kur’an’ın yasaklandığı günlerden bugünlere...”

Diyanet Sen Başkanı Bayraktutar, geçmiş dönemler ile yaptığı kıyaslama ile Yaz Kuran Kurslarının önemini vurguladığı konuşmasında, şunları söyledi: “Bundan 50 sene öncesi, evlerde Kur’an bulundurmanın yasak olduğu dönemdi. Evde Kur’an’ın sayfasını açıp okuyan için hayati tehlike oluşmuş oluyordu. Günümüzde ise Kur’an öğretimi bizzat devlet tarafından evlere taşınmış oldu. Bugün şükür günüdür. Eski günlere dönmemek için bu nesle dinini, imanını, Rabbini, kitabını, peygamberini öğretmek elzemdir. Evde Yaz Kur’an Kursları bu anlamda muazzam bir fırsattır. Diyanet İşleri Başkanlığımızı bu güzel çalışmadan dolayı kutluyorum.”

“Çocuklara anne babalardan istifade olanağı”

Türkiye’de Müslümanların Koronavirüs sürecinde devlet ve hükümet yetkililerin aldığı tüm kararlara harfiyen uyduğunu hatırlatan Marmara İlahiyat Fakültesi Emk. Öğr.Üy. Prof.Dr. Ramazan Ayvallı, Yaz Kur’an Kursu’nun da aynı şekilde başarıyla gerçekleştirileceğini ifade etti. Emeği geçenlere teşekkür eden Prof. Ayvallı Hoca, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu sene düzenlediği yaz Kur’ân Kurslarındaki dersler, minik yavruların koronavirüs salgınından korunması için, önceki senelerden farklı yapılacaktır. Bu sene, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak televizyon ve internet ortamında evlerimize taşınan Yaz Kur’ân Kurslarının kıymetini, hem âileler, hem de istikbâlimizin ümîdi olan yavrularımız bilmeli ve bu fırsatı çok iyi değerlendirmelidirler” diye konuştu.

“Anne-baba-çocuk birlikte Kur’an dersine”

Uzman Pedagog Ali Çankırılı, uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek Yaz Kur’an Kursu’nun nimet olacağını kaydetti. Aileler ve çocukların TV ve internetteki Kur’an ile Elif Ba dersini birlikte izlemesini tavsiye eden Pedagog Çankırılı, “Ailelerimiz dersleri evlatlarıyla hem birlikte takip etsin, hem de konu üzerinde sohbetler etsinler. Anne babalar kendileri de öğrensin, öğrenmiş olduklarını pekiştirsin. Daha sonra çocuklarıyla dini konularda soru-cevap yapsınlar, oyunlar oynasınlar. Kur’an ve diğer dini eğitim anne-baba üzerinden ve anne-baba ile birlikte alınacağı için çocukta daha kalıcı olacaktır” ifadelerini kullandı. Genel anlamda internetin çocuklar için olumsuz görüldüğünü, Yaz Kursu’nun bu manada da çok önemli fırsat oluşturacağını vurgulayan Çankırılı, “Çocukların televizyon ve internetten Kur’an öğrenecek olması, bu tür mecraların ilim tahsil edilebilecek mecra görülmesi anlamına gelecektir. TV ve internetten Kur’an dersi alan bir minik yavruya internet denildiği zaman aklına Kur’an gelecektir, televizyon denildiği zaman hafızasında Elif-Ba belirecektir” dedi. Çankırılı, şöyle devam etti: “Psikolojide bunun ismi Benzerlikte Çağrışımdır. Bilgisayar ve TV’nin sadece zararlı içeriklerle anılması ve tümden reddedilmesinin önüne geçmiş olunacaktır. İnternet bizi değil biz internete hükmetmeliyiz. Yaz Kur’an Kursları bu açıdan da nimettir. Krizler yeni kazanımlar için fırsattır. Diyanet İşleri Başkanlığımızı bu hamlesinden dolayı tebrik ediyoruz.”

Diyanet-Sen Başkanı Mehmet Bayraktutar, Evlerde Kur’an bulundurmanın yasak olduğu dönemlerden, Kur’an öğretimi bizzat devlet tarafından evlere taşınmış oldu. Bugün şükür günüdür” dedi.