Her derde deva yer elmasının inanılmaz faydaları

Papatya ve ayçiçeği familyasından olan yer elması, zengin içeriğiyle birlikte sağlığa inanılmaz faydalar sağlıyor. Çok yüksek miktarda magnezyum içermesiyle birlikte özellikle vücut direnci için güçlü bir besin kaynağı olan yer elması, yemek ve salata olarak tüketiliyor. Uzmanlar, özellikle diyabet ve tansiyon hastalarının yer elması tüketmelerini tavsiye ediyor. Yapılan birçok araştırma, yer elmasının şeker ve yüksek tansiyon hastalıklarına karşı birebir geldiğini göstermiştir.

Peki yer elması nelere iyi geliyor? İşte yer elmasının inanılmaz faydaları...

- Güçlü bir kanser savaşçısıdır. Hücrelerin yenilenmesini desteklediğinden tümör oluşumunu engeller.

- Kas ve kemiklerdeki asit oranını düşürür, ağrıları azaltır.

- Böbreklerin işlevselliğini arttırır, taş ve kum oluşumunu engeller. Böbrek üstü bezleri çalıştırır.

- Uzun süreli öksürüğü keser.

- Basurun yol açtığı ağrıları dindirir.

- Hücrelerin yenilenme hızını arttırır.

- İçerdiği yüksek lif sayesinde uzun süreli tokluk hissi verir. Bu özelliğiyle birlikte kilo vermeye yardımcıdır.

- Anti-Aging maddesi bakımından zengin olan yer elması, cildin daha diri ve genç kalmasını sağlar.

- Vücudun enerjisini yükseltir, yorgunluk ve stres gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

- Saç köklerinin diplerini güçlendirir. Dökülme ve yıpranmayı önler.