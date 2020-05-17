Her derde deva! Şeftalinin mucizevi faydaları...

Şeftali, lif bakımından oldukça zengindir ve insan sağlığına birçok faydası bulunmaktadır. Şeftali, vücudu kalp rahatsızlıkları ve kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı önemli ölçüde korumaktadır. Şeftali, sindirim sistemini çalıştırır, hazmı kolaylaştırır, böbreklerin ve safra kesesinin düzenli çalışmasını sağlar. İşte mucizevi meyve olan şeftalinin sağlığa tüm faydaları...

- Sindirim sistemini çalıştırır, hazmı kolaylaştırır.

- Metabolizmayı düzenler, bağırsakların ihtiyacı olan lifi sağlar.

- Diyet yapmak isteyenler için ideal bir besindir.

- Mesane ve böbreklerde taş ve kum oluşumunu engeller.

- Kalp rahatsızlıkları ve kansere karşı vücudu büyük ölçüde korur.

- Bağışıklık sistemindeki antikorları kontrol ederek vücudun aniden ateşlenmesini önler.

- Zengin sıvı içerdiği sebebiyle böbrek üstü bezlerinin çalışmasını sağlar, vücudun susuz kalmasını engeller.

- Vücudun enerji oranını yükseltir.

- Karaciğerdeki toksinleri temizler.

- Şeftali, idrar sökücüdür.

- Böbreklerin ve safra kesesinin düzenli çalışmasını sağlar.

- C vitamini bakımından zengin olması sebebiyle kas ve kemik gelişimini destekler.

- Besinlerin kolayca ayrışmasına ve enzimlenmesine yardımcı olur.

- İçerdiği demir bakımından kansızlık gibi hastalıkların yaşanma riskini önemli ölçüde azaltır.