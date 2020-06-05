Her derde deva rokanın faydaları!
Turpgiller familyasına ait ve salataların vazgeçilmezi olan roka, C vitamini bakımından oldukça zengindir ve sağlığa birçok faydası vardır. Acı bir tadı olmasına rağmen pek çok yemekte ve salatalarda lezzetlendirici olarak kullanılmaktadır. Peki rokanın faydaları nelerdir? İşte detaylar...
Roka turpgiller familyasına ait, acı bir tada sahip, salataların ve yemeklerin vazgeçilmez bir besinidir. Özellikle C vitamini bakımından oldukça zengin olan roka, yabani otlar arasında yer almaktadır. C vitaminin yanı sıra yüksek oranda A, K ve P vitamini ile birlikte çeşitli mineraller de içermektedir. Güçlü antioksidan özelliği ile birlikte sindirim sistemine fayda sağlar, özellikle mide asidini yenilemede oldukça etkilidir.
İşte rokanın inanılmaz faydaları...
- A vitamini bakımından da oldukça zengindir. Bu özelliği ile birlikte kemik, diş ve göz sağlığına da birebir gelmektedir. Görme yetisini arttırır.
- Güçlü antioksidan olması ile birlikte bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu hemen hemen tüm hastalıklara karşı korur.
- Roka fitokimyasallar, tiyosiyanatlan ve sülforafan gibi maddeler içermektedir. Bu bakımdan vücuttaki kanserli hücre oluşumunu engeller.
- Özellikle üst solunum yolu hastalıklarına karşı vücudu korur. Ayrıca boğazdaki balgamı ve vücuttaki toksinleri atmakta çok etkilidir.
- Kanın ihtiyacı olan oksijen değerini ve vücut direncini arttırır.
- K vitamini bakımından oldukça zengin olan roka, beyindeki hafıza bölümünü destekler ve unutkanlık riskini önemli ölçüde azaltır. Yapılan bazı araştırmalar rokanın alzheimer hastalığını önlediğini göstermiştir.