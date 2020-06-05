Her derde deva rokanın faydaları!

Roka turpgiller familyasına ait, acı bir tada sahip, salataların ve yemeklerin vazgeçilmez bir besinidir. Özellikle C vitamini bakımından oldukça zengin olan roka, yabani otlar arasında yer almaktadır. C vitaminin yanı sıra yüksek oranda A, K ve P vitamini ile birlikte çeşitli mineraller de içermektedir. Güçlü antioksidan özelliği ile birlikte sindirim sistemine fayda sağlar, özellikle mide asidini yenilemede oldukça etkilidir.

İşte rokanın inanılmaz faydaları...

- A vitamini bakımından da oldukça zengindir. Bu özelliği ile birlikte kemik, diş ve göz sağlığına da birebir gelmektedir. Görme yetisini arttırır.

- Güçlü antioksidan olması ile birlikte bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu hemen hemen tüm hastalıklara karşı korur.

- Roka fitokimyasallar, tiyosiyanatlan ve sülforafan gibi maddeler içermektedir. Bu bakımdan vücuttaki kanserli hücre oluşumunu engeller.

- Özellikle üst solunum yolu hastalıklarına karşı vücudu korur. Ayrıca boğazdaki balgamı ve vücuttaki toksinleri atmakta çok etkilidir.

- Kanın ihtiyacı olan oksijen değerini ve vücut direncini arttırır.

- K vitamini bakımından oldukça zengin olan roka, beyindeki hafıza bölümünü destekler ve unutkanlık riskini önemli ölçüde azaltır. Yapılan bazı araştırmalar rokanın alzheimer hastalığını önlediğini göstermiştir.