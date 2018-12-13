THY- Euroleague
0553 313 94 23

Her cerrah cerrah değildir

Her gün binlerce dertli insan hastane koridorlarında yarasına merhem olacak hekim arıyor. Şimdilerde “operatör” de denilmekte, cerrahlar özellikle aranan ellerinin şifa vesilesi olması beklenen hekimler.

13 Aralık 2018 Perşembe 19:39
Her cerrah cerrah değildir

Herkes birbirini sorup soruşturuyor, tavsiye ediyor veya “aman haa..” uyarısı yapıyor. Böyle bir ortamda ünlü hekim Prof. Dr. Rasim Küçükusta ilginç bir hatırlatma yaptı: “Bir cerrahın teorik bilgisi arttıkça el becerisi azalır.”

Cerrahların özellikle de ünlü cerrahların teorik bilgilerinin çok az olduğunu çoğu kimse bilmez. Herkes onları “allâme-i cihan” sanır; oysa bunların tüm bildiklerini toplasanız tek ortalı bir defteri doldurmaz bile.

(..) Çok ünlü cerrah işte nerden duyduysa pet şişelerin bir takım hastalıklara yol açtığını duymuş! O cerraha “Pet şişelerin hangi mekanizma ile hangi hastalıklara, hangi kanserlere yol açtığını” sorsanız inanın ki cevap veremez; kem küm eder durur. Çünkü bilmez.

Ünlü cerrahlara “pet şişeyi ve bardağı çöpe attırmak” gibi havalı davranışlar yakışır.

Tüm bunları ünlü cerrahlara hakaret amacıyla yazdığımı sanmayın. Tam tersine bu onlara bir “övgü”dür; zira “bir cerrahın teorik bilgisi arttıkça el becerisi azalır”.
Mesela, kapısında yüzlerce hastanın sıra beklediği ünlü kalp cerrahları Aspirin’in, ortopedistler Majezik’in ne etken maddesinin ne olduğunu bilir, ne de ilacın metabolizması ve ilaç etkileşimleri konusunda en ufak bir bilgiye sahiptir.

Dünyanın en iyi cerrahları “havalı ama çok az şey bilen” kişilerdir; ameliyatlık bir durumunuz olursa bu bilgiyi mutlaka hatırlayın.

Ahmet Rasim Küçükusta, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni (1979) bitirdi. 1984'te göğüs hastalıkları uzmanı, 1986'da doçent, 1996'da profesör oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra emekli oldu. Almanca ve İngilizce biliyor. “Göğüs Hastalıkları, Solunum Yollarının ve Akciğerin Enfeksiyon Hastalıkları, Çağımızın Hastalığı: Alerji, Astım ve Alerjiler ile Mutlu Yaşama Rehberi, Sigaraya Yenilmeyin, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığıyla Aktif Yaşam Rehberi” adlarını taşıyan kitapları var.

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 19:50
  1. cerrah
  2. Prof. Dr. Rasim Küçükusta

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alinur Aktaş’tan seçim değerlendirmesi: Payitaht şehri Bursa'yı daha geniş çevrelere tanıtacağız
    1. Alinur Aktaş’tan seçim..
    2. 24. Gezici Film Festivali sona erdi
    3. Dicle Barajı'nın kapaklarından biri..
    4. Türkiye-Pakistan kardeşliği Suriye'ye..
    5. Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı!
    6. Avrupa borsaları İtalya dışında..
    7. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları
    8. Baraj kapağı koptu! Sel uyarısı..
    9. Trump hapis cezası alan eski avukatına..
    10. Kravat takanlar tehlike altında
    11. Kahramanmaraş'taki FETÖ'nün "gaybubet"..
    12. "Mazlumların acılarını paylaşmak..
    13. Kuru bir cilde sahipseniz...
    14. Otoyolda feci kaza: 3'ü polis 6 yaralı
    15. Dünyaya acil çağrı! 'Hemen karar verin'
    16. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    17. Mantar hastalığı nedir?
    18. Komşunun komşusu üzerindeki hakları
    19. Savunma Sanayii Başkanı'ndan önemli..
    20. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!