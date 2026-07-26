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Tarım Her çekirdek bir tohum her tohum geleceğe bir nefes
Tarım

Her çekirdek bir tohum her tohum geleceğe bir nefes

Yeniakit Publisher
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Her çekirdek bir tohum her tohum geleceğe bir nefes

Talas Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla örnek bir çevre projesini daha hayata geçiriyor. "Her Çekirdek Bir Tohumdur" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar, tükettikleri meyvelerin çekirdeklerini belediyenin belirlediği toplama noktalarına ulaştırarak yeni ağaçların yetişmesine katkı sağlayacak.

Doğal kaynakların korunmasını, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşmasını ve çevre duyarlılığının artırılmasını hedefleyen proje sayesinde çöpe gitmesi kaçınılmaz görülen meyve çekirdekleri toprakla buluşturularak geleceğin fidanlarına dönüştürülecek. Böylece hem israfın önüne geçilecek hem de doğaya yeni yaşam alanları kazandırılacak.

Kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, doğaya yapılan her yatırımın geleceğe bırakılan en kıymetli miras olduğunu belirterek tüm vatandaşları projeye destek vermeye davet etti

Başkan Yalçın, "Bir çekirdeğin toprağa kavuşması, yarın gölgesinde dinleneceğimiz, meyvesinden faydalanacağımız yeni bir ağacın ilk adımıdır. Çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek ve doğal zenginliklerimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. 'Her Çekirdek Bir Tohumdur' kampanyamızla hem çocuklarımızda çevre bilincini güçlendirmeyi hem de Talasımızın yeşiline yeşil katmayı amaçlıyoruz. Evlerinde biriktirdikleri meyve çekirdeklerini belediyemizin toplama noktalarına ulaştıracak tüm hemşehrilerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Küçük bir çekirdeğin büyük bir umuda dönüşeceğine yürekten inanıyoruz." dedi.

 

Vatandaşlar, kampanya kapsamında biriktirdikleri meyve çekirdeklerini 7/24 Kütüphane önü, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Dedeoğlu Parkı (Osmanlı Evi), Talas Belediyesi önü, Türk Dünyası Millet Bahçesi, Anneler Parkı, Anayurt Meydan Parkı (Selçuklu Evi) ve Cumhuriyet Parkı’nda oluşturulan toplama noktalarına teslim edebilecek.

Çevre dostu uygulamalarıyla dikkat çeken Talas Belediyesi, "Her Çekirdek Bir Tohumdur" kampanyasıyla vatandaşların da desteğini alarak doğaya yeni nefesler kazandırmayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, kampanyaya verilecek her desteğin gelecekte yeşerecek binlerce ağacın temelini oluşturacağını belirterek, tüm Talaslıları bu anlamlı çevre hareketine ortak olmaya davet etti.

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