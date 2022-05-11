Her b.ka karışan Altaylı buna da burnunu soktu

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Yaptığı provokasyonlarıyla gündemi meşgul etmeye çalışan Turgay Ciner’in küfürbaz elemanı Fatih Altaylı, algı operasyonlarına devam ediyor.

28 Şubat’ın önde gelen medya tetikçilerinden Fatih Altaylı, spordan siyasete, magazinden sanata her şeye burnunu sokuyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada esnetilen müzik yasağını hedef alan Altaylı, sanki saat 01:00'dan sonra müzik dinlemek yasaklanmış gibi bir üslup kullandı.

Aklınca algı oluşturmaya çalışan Fatih Altaylı şunları yazdı:

"Yahu size kimin saat kaçta müzik dinleyip müzik yapacağından. Her boka karışmak zorunda mısınız. 1 e kadar çalabilirsiniz ne demek. Size mi soracağız. Yeter be. Su kaçırdınız artık. Nereye diye sormayın."