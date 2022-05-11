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Medya Her b.ka karışan Altaylı buna da burnunu soktu
Medya

Her b.ka karışan Altaylı buna da burnunu soktu

28 Şubat’ın önde gelen medya tetikçilerinden küfürbaz Fatih Altaylı, spordan siyasete, magazinden sanata her şeye burnunu sokmaya devam ediyor. Altaylı esnetilen müzik yasağını hedef alarak sanki saat 01:00'dan sonra müzik dinlemek yasaklanmış gibi bir üslup kullandı ve algı yapmaya kalkıştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 13:10:00 - 2022-05-11 13:24:01
Her b.ka karışan Altaylı buna da burnunu soktu

 yeniakit.com.tr 

Yaptığı provokasyonlarıyla gündemi meşgul etmeye çalışan Turgay Ciner’in küfürbaz elemanı Fatih Altaylı, algı operasyonlarına devam ediyor.

28 Şubat’ın önde gelen medya tetikçilerinden Fatih Altaylı, spordan siyasete, magazinden sanata her şeye burnunu sokuyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada esnetilen müzik yasağını hedef alan Altaylı, sanki saat 01:00'dan sonra müzik dinlemek yasaklanmış gibi bir üslup kullandı.

Aklınca algı oluşturmaya çalışan Fatih Altaylı şunları yazdı:

"Yahu size kimin saat kaçta müzik dinleyip müzik yapacağından. Her boka karışmak zorunda mısınız. 1 e kadar çalabilirsiniz ne demek. Size mi soracağız. Yeter be. Su kaçırdınız artık. Nereye diye sormayın."

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Yorumlar

İşsiz

Yasak mı, değil mi?

alex 34

Bu Fatih altaylı denen adamı hiç sevmiyorum. 2001 yılında ülkenin kaynakları yağmalanıp batılı frenk emperyalistlere peşkeş çekilirken gazetesinde borozanlık yaptı. 
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