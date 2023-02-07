Her an ulaşacağınız bir yere koyun! Deprem çantasında neler olmalı?

Afet durumlarına karşı hazırlıklı olmanız hayati önem taşır. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın sitesinde bu hayati önem taşıyan deprem çantasının içeriğine dair detaylar yer alır. O bilgileri sizler için detaylandırdı. AFAD, 72 saat içerisinde alınacak önlemlerden birinin deprem çantanı olduğunun altını çizdi. Çantanın içeriğinde evde bulunan tüm bireylerin ihtiyacına göre doldurulması gerektiğini ve içine konulacak besinlerin ise tarihlerine dikkat edilmesi gerektiğini ayrıca hatırlattı.

İşte AFAD'ın hazırladığı acil durumlarda her evde olması gereken deprem çantası ve içindekiler...

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Deprem çantası hazırlanırken en dikkat edilmesi gereken detayların başında sağlıksal malzemeler gelir. Hem kendinizin hem de aile fertlerinizin sağlığı için bulundurmanız gereken bu küçük boy malzemeler arasında olmazsa olmaz sudur. Öte yandan çantadaki bazı bozulabilir malzemeleri sık sık değiştirmelisiniz.

Çantada mutlaka önemli belgelerin yedekleri olması lazım bunlar arasında;

* Ehliyet, Nüfus cüzdanı

*Sigorta ruhsat ve tapu belgeleri

* Zorunlu Deprem Poliçesi

* Okul diplomaları

* Banka ve pasaportların yedekleri

* Evcil hayvanların sağlık karneleri

Orta boy bir el çantasının içine;

İnce yer kaplamayan battaniye

En az 2 tane hırka, iç çamaşırı ve soğuk havalara karşı yağmurluk

* Çantayı hava durumlarına uygun güncellemeyi unutmayın.

Bir litrelik pet su şişesi

Tarihi geçmemiş baş ağrısı mide bulantısı tarzı ilaçlar

İki kutu konserve (aile üyelerine göre bu miktar değişir)

Bir adet düdük ve el feneri

Yedek pil ve yedek telefon pili ya da adaptörü

Bir paket kuru ve ıslak mendil, özel ihtiyaçlara uygun seyahat boyunca diş fırçası tarzı eşyalar

Belli bir miktar para

Tuvalet kağıdı ve kolonya

Bir kaç tane terlik ya da ayak bandajı

Bir adet pilli radyo ya da telsiz

Çocuklu ailelere göre bu içeriği biraz daha zenginleştirebilirsiniz. Ancak ürünlerin kullanma tarihi ve bozulmalarına dikkat ediniz.