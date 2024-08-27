Her an teklif gidebilir! Volkan Demirel geri dönüyor
Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Hatayspor'da, Samsunspor maçının kaybedilmesi halinde teknik direktör Özhan Pulat ile yolları ayırıp Volkan Demirel’e teklif götürecek.
Trendyol Süper Lig’de 3. Hafta geride kalırken sezona kötü bir başlangıç yapan Hatayspor’da flaş bir iddia ortaya atıldı.
KOLTUĞU TEHLİKEDE
Şuana kadar 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak kabus gibi giriş yapan Akdeniz ekibinde teknik direktör Özhan Pulat’ın koltuğu tehlikede.
1 Eylül Pazar günü Samsunspor’u ağırlayacak olan Hatayspor’da yönetimin maçın kaybedilmesi halinde Özhan Pulat ile yolları ayıracağı iddia edildi.
İLK TERCİH VOLKAN DEMİREL
Olası bir ayrılık durumunda Hatayspor yönetiminin teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel’e teklif götüreceği belirtildi.
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TEKLİF GELİRSE KABUL ETMESİ BEKLENİYOR
Depremin ardından Hatay şehri ile arasında sarsılmaz bir bağ oluşan Volkan Demirel’in gelecek bir teklifi kabul etmesi bekleniyor.
2022-2024 yılları arasında Hatayspor’un teknik direktörlüğünü yapan Volkan Demirel takımın başında çıktığı 55 maçta 1.16 puan ortalaması yakalamıştı.
Demirel şuanda bir televizyon kanalında yorumculuk yapıyor.