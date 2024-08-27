  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Her an teklif gidebilir! Volkan Demirel geri dönüyor
Spor

Her an teklif gidebilir! Volkan Demirel geri dönüyor

Yeniakit Publisher
2024-08-27 11:20:00 -
Her an teklif gidebilir! Volkan Demirel geri dönüyor

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Hatayspor'da, Samsunspor maçının kaybedilmesi halinde teknik direktör Özhan Pulat ile yolları ayırıp Volkan Demirel’e teklif götürecek.

Trendyol Süper Lig’de 3. Hafta geride kalırken sezona kötü bir başlangıç yapan Hatayspor’da flaş bir iddia ortaya atıldı.

KOLTUĞU TEHLİKEDE

Şuana kadar 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak kabus gibi giriş yapan Akdeniz ekibinde teknik direktör Özhan Pulat’ın koltuğu tehlikede.

1 Eylül Pazar günü Samsunspor’u ağırlayacak olan Hatayspor’da yönetimin maçın kaybedilmesi halinde Özhan Pulat ile yolları ayıracağı iddia edildi.

İLK TERCİH VOLKAN DEMİREL

Olası bir ayrılık durumunda Hatayspor yönetiminin teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel’e teklif götüreceği belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TEKLİF GELİRSE KABUL ETMESİ BEKLENİYOR

Depremin ardından Hatay şehri ile arasında sarsılmaz bir bağ oluşan Volkan Demirel’in gelecek bir teklifi kabul etmesi bekleniyor.

2022-2024 yılları arasında Hatayspor’un teknik direktörlüğünü yapan Volkan Demirel takımın başında çıktığı 55 maçta 1.16 puan ortalaması yakalamıştı.

Demirel şuanda bir televizyon kanalında yorumculuk yapıyor.

Volkan Demirel'in acı günü!
Volkan Demirel'in acı günü!

Spor

Volkan Demirel'in acı günü!

Volkan Demirel’in yeni durağı belli oldu!
Volkan Demirel’in yeni durağı belli oldu!

Spor

Volkan Demirel’in yeni durağı belli oldu!

Gündemi altüst etti: Volkan Demirel'den Jose Mourinho'ya veryansın!
Gündemi altüst etti: Volkan Demirel'den Jose Mourinho'ya veryansın!

Spor

Gündemi altüst etti: Volkan Demirel'den Jose Mourinho'ya veryansın!

Bombanın büyüğünü patlattı: Herkes ters köşe: Ve büyük Volkan Demirel sürprizi! 2 yıllık sözleşmeyi imzalıyor
Bombanın büyüğünü patlattı: Herkes ters köşe: Ve büyük Volkan Demirel sürprizi! 2 yıllık sözleşmeyi imzalıyor

Spor

Bombanın büyüğünü patlattı: Herkes ters köşe: Ve büyük Volkan Demirel sürprizi! 2 yıllık sözleşmeyi imzalıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23