Her an müşterimizin yanındayız! Vodafone, dijitalleşen hayata değer katan girişimlere hız verdi

Türkiye’deki büyüme sürecinde abonelerine ayrıcalıklı imkânlar sunan Vodafone, hizmete aldığı servisler aracılığı ile de ses getiriyor. Red’li müşterilerinin hayatını ekonomik ve sosyal yönden kolaylaştırmaya devam eden şirketin bu alandaki atılımlarını Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı’ya anlattı.

Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye’nin bugüne kadar toplam yatırımları 21 milyar lirayı aştı. Her yıl abone sayısını ve hizmet ağını artırma başarısı gösteren şirketin Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ile İzmir Çeşme’de bir araya geldik. Aksoy’un anlattıkları ve bir grup gazeteci ile sorduğumuz sorulara bakılırsa Vodafone abonelerine “Öncelik sende” mesajını en güçlü şekilde vermeye devam edecek.

“13 milyon civarında faturalı müşteri ile 11 milyon civarında faturasız müşterimiz mevcut” diyen Engin Aksoy, faturasız müşterilerinin tarife değişikliği yapacakları zaman ağırlıklı olarak düşük tarifeli faturalı tarifelere geçtiklerini söylerken, buna karşılık faturalı müşteri segmentindekilerin RED tarifelerini tercih ettiğini vurguluyor. “Burada artan tüketim ihtiyacı ile RED’de sunduğumuz ayrıcalıkların büyük rolü var” diyen Aksoy, RED’in yeni yaşında sunacağı hizmetleri şöyle anlattı:

Şimdi “Red First” dönemi

Vodafone, Red’li müşterilerinin hayatını ekonomik ve sosyal yönden kolaylaştırmaya devam ediyor. Vodafone Red müşterileri, dijitalleşmeye dayalı kullanım alışkanlıkları ve özel Vodafone Red faydaları ile son 1 yılda toplam 448 milyon TL’lik ayrıcalıktan yararlandı. Vodafone ayrıca, yüksek data kullanan Red’li müşterileri için 40 GB mobil internet, üç gün ücretsiz yurtdışı kullanım, ücretsiz Vodafone servisleri, özel müşteri temsilcisi gibi ürün ve hizmetlerin sunulduğu yeni “Red First” ayrıcalıklar dünyasının da kapılarını açtı.

Rakamlar sevindirici

Vodafone Red ayrıcalıklarını son 1 yılda 950 bin müşteri kullandı. Dijital hayatın keyfini benzersiz bir deneyimle çıkaran Red’lilere, 400 milyon lirası yurtdışı faydalarıyla, 43 milyon lirası GSM dışı faydalarla ve 4,5 milyon lirası içerik servisleri ve sponsorluklarla olmak üzere yaklaşık 448 milyon liralık ayrıcalık sağlandı. Gerek Vodafone abone bazında gerekse Türkiye genelinde dijitalleşmenin öncüleri haline gelen Vodafone Red’liler, son 1 yılda 381 milyon GB mobil internet kullandı, 28,5 milyar dakika konuştu, 4,1 milyar SMS attı. Aylık internet kullanımı ortalama 11,5 GB’a ulaşan Vodafone Red’lilerin veri trafiği ise yüzde 51 arttı.

Sadece tarife dünyası değil

Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Yurtdışında da geçerli tarifeler, yurtdışıyla yurtiçi gibi konuşma imkânı, Türkiye’den yurtdışını hiçbir ücret ödemeden arama özgürlüğü, havalimanına özel şoförlü VIP transferle ulaşma, havalimanında özel yolcu salonunu indirimli kullanma, havalimanında hızlı geçiş yapabilme, yazlık bölgelerde plaj ve restoran indirimleri, marka indirimleri gibi ayrıcalıklarla Red’li müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu ayrıcalıklarla aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Red’lilere zaman kazandıracak, onların hayatlarını kolaylaştıracak ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz.

Bir kalemde 157 milyon liralık tasarruf

Vodafone Red’liler 23 ülkedeki ev, cep ve iş telefonlarını tarifelerindeki her yöne dakikaları kullanarak aramaya devam etti. Son 1 yılda Vodafone Red’lilerin aylık ortalama yüzde 12’si yurtdışını aradı. En çok Almanya, Fransa ve Hollanda’yı arayan Vodafone Red’liler, yurtdışını Türkiye’yi arar gibi arayarak 157 milyon TL tasarruf etti. Diğer yandan, tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 104 ülkede Türkiye’deki gibi özgürce kullanma imkânı sunan Her Şey Dahil Pasaport – Dünya hizmetini son 1 yılda 493 bin kişi kullandı.

429 milyon kez tıklanan uygulama

Vodafone Red’liler, “Vodafone Yanımda” mobil uygulamasıyla tüm Vodafone Red ayrıcalıklarını cebe taşımayı sürdürdü. Son 1 yılda toplam 3 milyon Red kullanıcısı 429 milyon kez “Vodafone Yanımda”yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden dijital bir şekilde gerçekleştirdi.

İşte en yeni ayrıcalıklar

Yüksek data kullanan Red’li müşteriler için “Öncelik sende” mottosuyla geliştirilen Red First ile kullanıcılara 40 GB mobil internet, üç gün ücretsiz yurtdışı kullanım, ücretsiz Vodafone servisleri, Taraftar Paketi, 7/24 hizmet veren özel müşteri temsilcisi gibi ürün ve hizmetler sağlanıyor. Bu kapsamda, Red First’lülere seyahatlerinde yüzde 50 indirimli VIP transfer ve ücretsiz yurtdışı çıkış pulu, dijital sağlık uygulaması Diyetkolik’te indirim ve Türkiye genelinde yüzlerce bağımsız araç yıkama ve bakım noktasını tek uygulamada bir araya getiren Otovınn’da araç yıkamada indirim sunuluyor. Ayrıca, yıl boyunca belli zamanlarda sadece Red First’lülere özel ve ilkleri deneyimleyecekleri etkinlikler de düzenlenecek.

Daha fazla gb tüketiliyor

RED bizim için artık güçlü bir marka oldu. Tariflerimizi tercih eden abonelerimize ücretler konusunda şaşıracakları olumsuz sürprizler yapmıyoruz. Hatta hizmetlere kıyasla daha da ucuzluyor diyebilirim. Bu süreçte tabi ki rekabet büyük rol oynuyor. Belli bir ölçeğe geldikten sonra kapasitenizi abonelerle en verimli şekilde paylaşabilme potansiyeliniz de ortaya çıkıyor. Biz de bunu kullanıyoruz. Baktığınızda belki müşteri geçmişe göre daha yüksek ödeme yapıyor ama kullandığı gb ikiye hatta üçe katlanmış oluyor. Gb cephesinden baktığımızda fiyatlarımız her ay düşüyor. Ama diğer ürünlerde böyle değil. Mesela deterjanın litresi her yıl gerilemiyor.

Akıllı’ya erişim kolaylaştırılmalı

Bir müşteri yurt dışından cihaz alarak avantajlı duruma geçmemeli. Eşit olmalı. İdeal olanı Türkiye’deki akıllı telefonlara erişim imkânlarını kolaylaştırmaktır. Ülkemizdeki akıllı telefon fiyatları çok yukarılarda. Bin liranın altında bir akıllı telefon yok. Aslında teknolojinin geldiği nokta dünya pazarında karşılığını buluyor. Biz Vodafone olarak tüketicilerin ucuz akıllı telefonlara erişimi için kampanyalar düzenliyoruz. ‘’Efsane Günleri’’ adı altında yaptığımız kampanyalar ilgi görüyor. 2G ve 3G’li kullanıcılara özel kampanyalar düzenliyoruz.

5G’ye hazırlanıyoruz

Türkiye’de 5G’ye uyumlu cihaz yok. Vodafone olarak en fazla 4G kullanıcısı olan operatör olmamıza rağmen 9 milyon abonemiz hâlâ 4 G’ye geçmedi. Ancak 5G’nin sunacağı imkânlara da hazırlıklıyız. En başta 5G’nin getireceği 10 katlık bir kapasite artışı olacak. Bu artışla beraber fırsatlar da gelmiş olacak. Türkiye’deki fiyatlar yurt dışına göre oldukça ucuz. Biz tarifelerimiz ile de bunu ortaya koyuyoruz. İstasyonlara yapılan yatırım maliyeti ile kıyaslandığında hizmetler İngiltere’ye göre daha ucuz.

Data tüketimi günden güne artıyor. Bugün ailelerin yaşlı fertleri bile sosyal medya kullanır hale geldi. Bizim büyümelerimiz daha çok tüketim artışından kaynaklanıyor. Önümüzdeki dönemde fiyat artışından ziyade müşterilerimizin artan data ihtiyacına göre planlamalar yapıyoruz. Fiyat artışı beraberinde daha fazla hizmeti getiriyor. Aynı hizmeti pahalıya almayı değil.

Vodafone Türkiye’nin bazı servisleri Vodafone’nin hizmet verdiği başka ülkelerde de ilgi görecek seviyede. Örneğin 23 ülke şu anda Vodafone RED’li. Türkiye’de başlatılan Pasaport uygulaması şu anda birçok ülkede mevcut. Bu da bizim dijital geleceğe liderlik yaptığımızın önemli bir işaretidir.

1 TL’ye kampanya artık mümkün değil

Vodafone, Türkiye pazarına girerken oldukça etkin kampanyalara imza atmıştı. 1 TL’ye cihaz kampanyası unutulmuyor. Akıllı telefon sahibi olmayan kalmasın diye Vodafone’da akıllı telefonlar 1 TL’den başlayan fırsatlarla tüketici ile buluşturuldu. Benzer kampanyaları zaman zaman düşünmek güzel ancak şartlar artık eskisi gibi değil. Bir kere döviz kuru arttı. Ayrıca vergilerde artış yaşandı.

Bir birimlik cihazın 5 birimlik vergisi oluyor. 24 aya kadar taksit imkânı da vardı. Şu anda değeri 3 bin 500 liranın altında olan cihazlar için 12 taksit uygulaması geçerli. Daha yüksek değerli olanlara ise 6 taksit uygulanıyor.

Bunların hepsi satın alma süreçlerini etkiliyor. Bunlara rağmen en cazip akıllı telefonların Vodafone’de olduğunu söyleyebilirim. ‘

’Akıl almaz fırsatlar’’ kampanyasına da devam edeceğiz.

Gelirler de arttı abone sayısı da

l Servis gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artarak 2,9 milyar liraya yaklaştı. Aynı dönemde mobil servis gelirleri yüzde 17 yükseldi.

l Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 389 bin net artış ile 23,7 milyonu aştı. M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 25,5 milyona ulaştı. Şirket faturalı abone sayısını yaklaşık 1,4 milyon artış ile 13,8 milyona çıkardı.

l Vodafone’un 4.5G abone sayısı da birinci çeyrek sonu itibariyle 15,6 milyon olarak gerçekleşti. Türkiye’nin 81 ilinde 17,5 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye böylece 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

l Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine global deneyimini sunmaya devam eden Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı son 12 aylık dönemde 182 bin yükselişle 919 bine ulaştı. Sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 arttı.

l Şirketin yeni nesil erişim teknolojilerini kullanan abone sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre 120 bin artış ile 209 bine ulaştı. Vodafone Türkiye’nin yeni nesil erişim şebekeleri ile ulaştığı hane sayısı ise 7,6 milyona yükseldi.

l Birkaç rakamı daha paylaşacak olursak; Vodafone Türkiye abonelerinin veri kullanımı, 2019-20 mali yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,1 artış ile 351,7 petabyte’a ulaştı. Vodafone Business servis gelirlerinde de yüzde 14,2 büyüme gerçekleşti.

Mali sonuçlar da çok iyi

Telekom sektörü yatırımlarıyla birlikte büyümeye devam ettiğini vurgulayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, ’’Ciro olarak da büyüyen sektörlerin başında geliyoruz. Baktığımızda bu güzel bir gelişme. Teknolojiye olan ilgi yatırımlarımızı da artırmayı gerektiriyor. Biz de öyle yapıyoruz’’ dedi. Aksoy ile gerçekleştirdiğimiz sohbetin ardından Vodafone Türkiye’nin açıkladığı Nisan-Haziran 2019 arası dönemi kapsayan mali dönemin sonuçları da bu görüşü destekler mahiyette oldu.