Her an her şey olabilir! İslam Memiş'ten altında yeni yılsonu tahmini: Altın fiyatı rekor kırdı!

Altın Piyasası Uzmanı İslam Memiş, ons altında 2380 dolar seviyesinin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek ‘Altın ve gümüş tarafında hiç panik yapmayın.’ İfadelerini kullandı. Altında yıl sonu tahminlerini de güncelleyen Memiş, Söz konusu düşüşlerin kalıcı olmadığına dikkat çekti.

Yatırımcıların gözde yatırım araçları arasındaki altın bu hafta 2 bin 565-2 bin 579 Türk Lirası arasında işlem gördü. Temmuz ayının son haftasında gram altında kısa vadede 2580, 2680 lira aralığını takip etmeyi süreceğini aktaran altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altında ağustos ayında yeni zirvelerin geleceğine dikkat çekti.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BAŞLADI

Memiş, Amerika'da borsalarda sert satışlar yaşandığını söyleyerek nakite ihtiyacı olan şirketlerde ihtiyaçlardan altın satışı yaptı ve diğer dolar karşısındaki varlıklar değer kaybettiğini ifade etti.

Memiş altında fiyatların yükseleceğin işaret ederek, ‘Ancak bugünkü ekonomik koşullar ve bugünkü tablo, altın fiyatlarının yükseleceğini tekrar bize gösteriyor ancak, Merkez Bankaları faiz indirmezse ve jeopotik gerilimlerde azalma olursa bu sefer yükseliş yönlü beklentimizi iptal ederiz. Ama bugüne bakıyoruz yine yükseliş yönlü dünyadan haberli akışları gelmeye devam ediyor ve biz de pozitif beklentimizi tekrar altın fiyatlarında devam ettiriyoruz.’ İfadelerine yer verdi.

Memiş, ‘Eylül itibariyle merkez bankalarının faiz politikasında düşüş beklentisi, jeopolitik gerilimler, özellikle Amerika'daki seçimlerin biraz farklı boyutlar, evrilmesi belirsizliğin oluşması gibi etkenler altın fiyatlarını pozitif yönde desteklemeye devam ediyor. ‘Haziran ayında 2420 seviyesinde olan gram altın, temmuz ayında 2682 seviyesine kadar yükseldi, oradan tekrar ons altından olumsuz yönde etkilenerek geriledi ve şu anda Kapalı Çarşı tarafında gram altın 2573 lira seviyesinde. Yine haziran ayına kıyasla yüksek bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz.

DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL, FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLMELİ

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Memiş’in yılsonu altın fiyatları tahminin ise şu şekilde açıkladı: Altın ve gümüş tarafında hiç panik yapmayın. Hatta eğer varsa nakitiniz ilave edin. Bu fiyatlar şu an için kalıcı değil, düşüşler de kalıcı değil. Söz konusu bu düşüşler, kar satışları kalıcı değil, ONS tarafta sene sonuyla ilgili beklentimiz sürüyor. 2 bin 380 dolar seviyelerinin altındaki rakamlar alım fırsatı.

Yatırımcıların gözde yatırım araçları arasındaki gram altın serbest piyasalarda 2 bin 565-2 bin 579 Türk Lirası aralığında. Gram altın Ons altını takip etmeyi sürdürüyor. Ons gerileyince gram gerileyip Ons çıkınca gram altın da çıkıyor. Destek seviyelerinin üstünü zorlayan bir gram altın karşımızda var. Bu hafta ajandamızda 2 bin 580, 2 bin 680 aralığını tekrar takip etmeyi sürdürüyoruz.

FED'e kadar yeniden 2 bin 580, 2 bin 680 aralığını takip edeceğiz. Sene sonunda 3 bin-3 bin 500 aralığındaki beklentimiz sürdüğü için elimizdeki varlıklara sahip çıkacağız. Düşüşler yaşandıkça da buna ilave yapmak için de fırsat kollamayı sürdüreceğiz. Yaşanan bu düşüşler kalıcı değil, teknik düzeltmelerdir. Söz konusu bu düşüşler teknik satışlar kalıcı değildir."

Emtia tarafında oyalanmanın, dolar karşısındaki varlıkların oyalanmasının 1-2 hafta kadar devam edeceğini söyledim Benim yine aynı düşüncem geçerli. FED'e kadar bu piyasaları oyalayacaklar diye tahmin ediyorum.



Altın Fiyatları 28 Temmuz 2024 | Serbest piyasa ile ilgilenen Şanlıurfalı yatırımcılar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Bu kapsamda 28 Temmuz 2024 Pazar günü gram altın 2.528 liradan çeyrek altın ise 4 bin 287 liradan işlem görüyor. Peki, Gram altın kaç TL? Altın fiyatları ne oldu? 28 Temmuz 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

28 Temmuz 2024 Pazar altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2,506,82 TL

22 Ayar gram altın satış: 2,528.31.41TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4,201,67 TL

Çeyrek altın satış: 4,287,41 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8,403,34 TL

Yarım altın satış: 8, 574,83 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16,978,17 TL

Tam altın satış: 17,149.67TL,

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 17,293,46 TL

Cumhuriyet altın satış: 17,468,14 TL

22 AYAR BİLEZİK ALTINI NE KADAR?

22 Ayar bilezik altın alış: 2,352.85

22 ayar bilezik satış: 2,376.61