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Her 8 kişiden biri 60 yaş ve üzerinde

Dünya nüfusunun toplamda yüzde 9'unu yaşlı nüfus oluştururken, dünyada her 8 kişiden birinin 60 ve üstü yaşta olduğu açıklandı.

30 Eylül 2018 Pazar 14:00
Her 8 kişiden biri 60 yaş ve üzerinde

Gelişmekte olan ülkelerde hızla artan, dünya nüfusunun yüzde 9'una denk gelen "yaşlı nüfus"un, 2050 yılına kadar yüzde 22'ye yükseleceği tahmin ediliyor. Halihazırda dünyada her 8 kişiden biri 60 yaş ve üstünde.

AA muhabiri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle, dünya nüfusunun güncel durumuna, bölgesel artış eğilimlerine ve yaşlı nüfusun dağılımına ilişkin verileri derledi.

İnsanların yaşlı sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, yaşlıların sağlık ve sosyal açıdan yaşam standartlarının yükseltilmesine dikkati çekmek için Birleşmiş Milletler'in (BM) 1990 yılında aldığı kararla 1 Ekim, Dünya Yaşlılar Günü ilan edildi.

Bu vesileyle, yaşlı insanların bireysel refahı ve toplumun kalkınması için, potansiyellerinin nasıl ortaya çıkarılacağı da dünya çapında gözden geçiriliyor.

Dünya nüfusunun yüzde 9'unu yaşlı nüfus oluşturuyor

BM Nüfus Fonu'ndan edinilen bilgiye göre, günümüzde dünya nüfusunun yüzde 59,6'sı (4,54 milyar) Asya'da, yüzde 16,9'u (1,3 milyar) Afrika'da, yüzde 9,7'si Avrupa'da (742 milyon), yüzde 8,5'i (652 milyon) Latin Amerika ve Karayipler'de ve kalan yüzde 5,3'ü (404 milyon) de Kuzey Amerika ve Okyanusya'da yaşıyor.

Erkek nüfusunun kadınlara oranla daha fazla olduğu dünyada her 100 kadına karşılık 102 erkek yaşıyor.

BM Nüfus Fonu'nun "2017 Dünya Nüfusunun Durumu Raporu"na göre ise gelişmiş ülkelerin nüfusu 1 milyar 260 milyon, az gelişmiş ülkelerin nüfusu 6 milyar 290 milyon, dünya nüfusu ise 7 milyar 550 milyon.

Gelişmiş ülkelerin toplam nüfusunun yüzde 16'sı 10-24 yaş, yüzde 65'i 15-64 yaş, yüzde 18'i ise 65 yaş ve üstü insanlardan oluşuyor.

Bu oranlar, az gelişmiş ülkelerde 10-24 yaş aralığı için yüzde 28, 15-64 yaş aralığı için yüzde 65, 65 yaş ve üstü için ise yüzde 7 olarak belirtiliyor.

Rapora göre, dünya nüfusunun yüzde 26'sı 10-24 yaş aralığında, yüzde 65'i 15-64 yaş aralığında, yüzde 9'u ise 65 yaş ve üstünde.

Dünyada ortalama yaşam süresi ise erkeklerde 70, kadınlarda 74 yıl.

Tahminler, küresel nüfus içinde yaşlı nüfusun oranının 2050 yılına kadar yüzde 22'ye ulaşacağı yönünde.

BM'ye göre, yaklaşık 700 milyon kişi şu anda 60 yaşın üzerinde. Veriler, bu yaş aralığındaki nüfusun 2030'da 1,4 milyar'a 2050 yılında ise 2 milyara ulaşacağı yönünde. Öte yandan, dünyada her 8 kişiden biri 60 yaş ve üstünde.

Yaşlananların sayısındaki artış, en büyük oranlarda ve en hızlı şekilde gelişmekte olan ülkelerde görülecek.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 14:00
  1. Dünya Yaşlılar Günü
  2. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü
  3. Dünya nüfusu
  4. Yaşlı nüfus
  5. her 8kişiden biri yaşlı

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