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Her 8 kadından biri meme kanseri riski taşıyor

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Genel Sekreteri Doç.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:51
Her 8 kadından biri meme kanseri riski taşıyor

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Genel Sekreteri Doç. Dr. Özay Özkaya, dünyada en sık görülen kanser türlerinden bir tanesinin de meme kanseri olduğunu belirterek, “Her 8 kadından birinin, hayatının bir evresinden yaşamı devam ettikçe meme kanserine yakalanacağı öngörülmektedir” dedi.


Bir dizi etkinliğe katılmak üzere Van’a gelen TPRECD Genel Sekreteri Doç. Dr. Özay Özkaya, kanser sonrasında memesiz kalan hastaların meme onarımının yapılabileceğini belirtti. Estetik cerrahiler olarak meme onarımına önem verdiklerini ifade eden Doç. Dr. Özkaya, meme onarımını gerek hastaların kendi dokularıyla gerekse bir takım silikon veya balonlar kullanarak yeni meme yapımının mümkün olduğunu dile getirdi. Meme kanserinin dünyada en sık görülen kanser türlerinden olduğunu anımsatan Doç. Dr. Özkaya, Bütün dünyada en sık görülen deri kanseri, ikinci sırada ise meme kanseri geliyor. Her 8 kadından birinin, hayatının bir evresinden yaşamı devam ettikçe meme kanserine yakalanacağı öngörülmektedir. Meme kanseri sonrası bir takım tedaviler var. Erken teşhis edildiyse memenin bir kısmını alarak hastanın hayatının geri kalanında yine bir miktar meme dokusuyla devam etmesi mümkündür. Ancak bazı hastalar var ki bu hastalarda memenin tamamının alınması gerekiyor. Bu hastalar hayatlarının geri kalanına bir uzuvlarının kaybı şeklinde devam etmek zorunda kalıyorlar” diye konuştu.



“Memesiz kalmak zorunluluk değil”


Kanserin alınması esnasında hastaların memesizliği hiç yaşamadan yeni meme yapılabildiğine dikkat çeken Özkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Biz TPRECD olarak meme onarıma önem veriyoruz. Kanser sonrasında hastaların memesiz kalması nedeniyle ‘Memesiz kalmak zorunluluk değil’ diyoruz. Meme onarımı gerek hastaların kendi dokularıyla, gerekse bir takım silikon veya balonlar kullanarak yeni meme yapımı mümkündür. Yeni meme yapımında çeşitli zamanlamalar var. Bu zamanlamalar hem kanserin alınması esnasında hastamız memesizliği hiç yaşamadan da yeni meme yapılabilir. Eğer o esnada yeni meme onarımı yapılamıyorsa, hastanın iyileşmesinin tamamlanması sonrasında meme onarımı yapmak mümkündür.”

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:51
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