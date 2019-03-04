Her 2 evden 1’i zorunlu deprem sigortasını yaptırdı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından paylaşılan güncel rakamlara göre Türkiye’de Zorunlu Deprem Sigortası bulunan konut sayısı 9 milyona, ülke genelinde sigortalılık oranı ise yüzde 50’ye ulaştı. DASK’ın, 1-7 Mart Deprem Haftası sebebiyle yaptığı açıklamada Türkiye’deki tüm konutların Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altına alınması vurgulandı ve 7’den 77’ye deprem bilincini güçlendirme mesajı verildi.

Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de, depremde binalarda oluşan hasarları karşılayarak maddi teminat sağlama hedefiyle 20’nci yılına yaklaşan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), bugün her iki evden birini Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altına aldı. DASK’ın 1-7 Mart Deprem Haftası sebebiyle yaptığı açıklamaya göre: "Depreme karşı alınabilecek en etkili fiziksel tedbirlerin başında depreme dayanıklı binalar inşa etmek ve bütün binaları depreme dayanıklı hale getirmek gelir. Finansal önlemlerin en önemlilerinden biri de Zorunlu Deprem Sigortası’dır. 1999 yılında yalnızca 500 bin civarında olan deprem teminatlı konut sayısı, bugün itibariyle 9 milyona yaklaştı. Türkiye genelinde sigortalılık oranı ise yüzde 50’ye ulaştı. Bugün Türkiye’de dakikada 15 kişi Zorunlu Deprem Sigortası yaptırıyor. Günde sadece 37 kuruş ayırarak konutları depreme karşı sigortalamak mümkün" denildi.

’Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor’ yarışması

Bu sene çok daha fazla vatandaşın aktif katılımıyla gerçekleşecek ’Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor’ yarışması hakkında şu bilgiler verildi: "Sigortalı konutların sayısını artırmak, deprem güvenceli hayatı teşvik etmek, depreme yönelik alınması gereken önlemler hakkında tüm vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor adlı yarışmamızın bu yıl altıncısını düzenliyoruz. Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak daha geniş kitlelere ulaşma hedefiyle yenilenen bir konsept ile düzenlediğimiz projemiz için geniş bir uzman ekip, deprem bilincinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı eğitim kitleri hazırladı. ‘Evimizde Güven, Şehrimize Güven’ başlığını verdiğimiz yeni konseptimiz, 25 ilde AFAD Müdürlükleri aracılığıyla halka ulaşacak ve deprem bilincinin artırılması amaçlanacak. 15 Mart 2019 tarihinde başlatacağımız yarışmamıza ilk kez bu kadar yoğun bir il katılımı söz konusu. Bu sebeple yapılacak çalışmalar için şimdiden heyecan duyuyoruz. Bu projemizle halkın geniş bir kesimine ulaşırken bir diğer projemiz Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışma ile gençlere ulaşıyoruz. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz yarışmamıza 47 üniversiteden 75 başvuru aldık. Finalde 24 takım yarışacak. Yarışmamızla genç mimar ve inşaat mühendisleri aracılığıyla dayanıklı bina bilincini yeni nesillere aşılamayı hedefliyoruz".

Deprem bilinci giderek yükseliyor

Yapılan bilgilendirmede; DASK’ın kuruluşundan bu yana yapılan hasar ödeme miktarı 187 milyon TL’ye ulaştığı açıklandı. Zorunlu deprem sigortası ile depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarları poliçede belirlenen limitler dahilinde hızla karşılanıyor. İster oturulamaz durumda ister kısmî hasarlı olsun, bina zararını en hızlı şekilde tazmin ederek, yaşamın normale dönmesine aracılık ediliyor. Bugün deprem bilinci yüksek vatandaşlar sayesinde DASK’ın ödeme gücü 18 milyar TL’ye ulaştı. DASK olası bir İstanbul depreminde hasarların tazmininde yeterli kaynak sunmanın yanı sıra, afetin tüm operasyonel sürecini etkin ve teknoloji rehberliğinde yönetmek amacıyla da hızla çalışıyor ve diğer ilgili devlet kurumlarıyla işbirlikleri geliştiriyor.

Diğer ülkeler nezdinde bir model

DASK; poliçe adedi, reasürans programı büyüklüğü, sigorta yaygınlık oranı, fon büyüklüğü ve teknolojik altyapı gibi özellikleriyle doğal afet havuzları açısından diğer ülkeler nezdinde bir model olarak kabul ediliyor. Son yıllarda başta Pakistan, İran, Güney Kore, Kazakistan gibi ülkeler olmak üzere birçok ülke ve bölge DASK modelini örnek alarak kendi çalışmalarını yürütüyor. DASK yetkilileri İngiltere, Japonya, Yunanistan, İtalya, Filipinler, Çin, Meksika, Makedonya, Ürdün, Fas, Arnavutluk, Endonezya, Romanya, Kuveyt, Azerbaycan gibi ülkelerden gelen kurumlara DASK’ı ve zorunlu deprem sigortasını anlatıyor.