Her 100 restorandan 86'sını RoyalCert sertifikalandırdı

İSTANBUL (AA) - Güvenli Turizm Sertifikasyon programı kapsamında belge alan 1.236 yeme-içme tesisinden 1.057'sine (yüzde 86) RoyalCert tarafından sertifika verildi.

RoyalCert Türkiye Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri'nden yapılan açıklamaya göre, şirket, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan sertifikasyon programı kapsamında denetim faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor.



Bu çerçevede ilk günden beri Güvenli Turizm Belgesi taleplerini programın en ince detayına kadar denetleme yaparak karşılayan RoyalCert, söz konusu belgenin verildiği üç alanda da pazar lideri oldu.

Konaklama tesislerinde 2 bin 351 belgenin 543'ü, yeme-içme işletmelerinde 1.236 sertifikanın 1.057'si, tur ve transfer araçlarında da 1192 belgenin 750'si RoyalCert tarafından verildi.





- "Tüm alanlardaki liderliğimizi pekiştirerek sürdüreceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, sertifika programına giren üç alanda da lider olduklarını belirterek, sektördeki pazar paylarının otellerde yüzde 23, tur ve transfer araçlarında yüzde 63, restoranlarda ise yüzde 86 olduğunu bildirdi.

Özellikle restoranlardan ciddi talep aldıklarını kaydeden Namlı, ağustosla birlikte talepte canlanma yaşandığını, ay sonuna kadar yüzde 10'luk artış beklediklerini kaydetti.

Namlı, RoyalCert'e sertifika konusunda çok ciddi bir teveccüh olduğunu aktararak, "Onay bekleyenlerle birlikte toplamda 2 bin 445 adet sertifika vermişiz. Toplam verilen sertifikaların yüzde 49'u RoyalCert'in. Tüm alanlardaki liderliğimizi pekiştirerek faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Özellikle yabancı turistlerin gelmeye başladığı bu dönemlerde tüm denetimleri titizlikle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.





- HuQQabaz'ın sertifikası da RoyalCert'ten





Alphan Namlı, sertifika verdikleri restoranlar arasında yerli ve yabancı turistler tarafından ciddi şekilde ziyaret edilen işletmeler bulunduğunu, son olarak HuQQabaz'ın Ataköy şubesinde denetim gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Namlı, "CZN Burak ile başladığımız bu denetimlere son olarak HuQQabaz dahil oldu. Onlar da tercihini RoyalCert'ten yana kullandı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan bu işletmemiz de tüm denetimlerden başarıyla geçerek Güvenli Turizm Belgesi aldı." ifadelerini kullandı.