Her 10 kişiden 4'ü gün boyu aynı maskeyi kullanıyor

İTÜ Çekirdek girişimlerinden Adgager'in Maske Kullanım Alışkanlıkları Raporu'na göre, Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü gün boyu aynı maskeyi kullanırken, kumaş maske kullanan her 3 kişiden 1'i maskesini her gün yıkıyor - En sık tercih edilen maske türü yüzde 73 ile cerrahi maskeler olarak olarak belirlendi - Kovid-19'u ortadan kaldıracağına inanılan aşının bulunmasıyla katılımcıların yarısı mutlaka aşı yaptıracağını belirtirken, her 10 kişiden 6'sı da pandeminin 1 ya da 2 yıl içinde sona ereceğini öngörüyor