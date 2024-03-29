'Hepsini açıklayın' dedi, Vedat Işıkhan da açıkladı

31 Mart yerel seçimlerin adım adım ilerlerken CHP'li belediyelerin içler acısı durumu gözler önüne serildi.

Belediyelerin borçları hakkında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan, CHP'li belediyelerin SGK'ya borçları olduğunu belirterek, özellikle Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya borcunun son 5 yılda 20 kat arttığını söyledi.

Bunun üzerine kendi açığını kapatmak isteyen Mansur Yavaş ise Vedat Işıkhan'a seslenerek

diğer 30 büyükşehir belediyesinin borçlarının da açıklanmasını talep etti.

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Konuya sessiz kalmayan Vedat Işıkhan ise CHP'nin yönetiminde olan İzmir ve İstanbul'un borcunu da açıkladı.

Böylelikle Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de borcunu ortaya çıkarmış oldu.

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine doğru giderken CHP'li isimlerin yönetiminde bulunan Ankara, İzmir ve İstanbul'da belediye resmen borç batağında.

Sayıştay raporlarında çıkan usulsüzlükler ve borçlar gündemdeki yerini korurken Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

"HİÇBİR İCRAAT YAPMADAN BU KADAR BORÇ..."

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Şu anda Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en çok borçlu olan 5 belediyenin tamamı CHP belediyelerine aittir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, şirketleriyle birlikte SGK'ya olan borçlarıyla öne çıkıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını dahi ödeyemez durumda. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borcu, son 5 yılda 20 kat artmıştır. Bu durum, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iflasın eşiğinde olduğunu göstermektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler de benzer durumdadır. Bu borçlar, belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken belediye işçilerinin sigorta prim borçlarıdır. Çünkü Ankara'nın son 5 yılı elle tutulur tek bir yatırım olmadan, tek bir icraat olmadan geçti. Diyorlar ya Ankara yavaşladı. "hiçbir icraat yapmadan bu kadar borç yapmak da bunun en net göstergesidir. Fevkalade bir kadrolaşmayla Belediye'ye aldıkları işçilerin sigorta primlerini ödemiyorlar. CHP siyaseti yalan siyasetidir. CHP'nin belediyeciliği de talan belediyeciliğidir." şeklinde konuştu.