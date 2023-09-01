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Ekonomi Hepsiburada’ya Brandon Hall Excellence Awards’tan 4 Ödül
Ekonomi

Hepsiburada’ya Brandon Hall Excellence Awards’tan 4 Ödül

Yeniakit Publisher
2023-09-01 17:11:00 -
Hepsiburada’ya Brandon Hall Excellence Awards’tan 4 Ödül

Hepsiburada, hayata geçirdiği çalışan deneyimi ve insan kaynakları projeleriyle, uluslararası prestije sahip Brandon Hall Excellence Awards’tan 2 gümüş 2 bronz olmak üzere tam 4 ödülle döndü.

Hepsiburada, gerçekleştirdiği çalışan deneyimi ve insan kaynakları projeleriyle, 30 yıldır dünyanın en prestijli ödül programlardan biri olan Brandon Hall Excellence Awards – Human Capital Management’tan  4 ödülle döndü. 

Dünyanın dört bir yanındaki kuruluşların katıldığı ve "Akademi Ödülleri" olarak adlandırılan program, strateji, yöntem ve süreçleri başarıyla geliştiren, uygulayan ve ölçülebilir sonuçlar elde eden en iyi kuruluşları ödüllendiriyor. 

Bu doğrultuda Hepsiburada, iç iletişim çalışmaları kapsamında yürüttüğü sosyal etkinlik programı HepsiFun, esenlik çalışmaları programı HepsiSen, çalışanların gönüllülük faaliyetlerini yürüttüğü HepsiGönülden, çalışana özel indirim anlaşmalarının kurgulandığı HepsiClub ve tüm çalışanların bir araya geldiği HepsiOne gibi programları ile "Best Advance in Employee Engagement" (Çalışan

Katılımında En iyi İlerleme) kategorisinde Talent Management Silver Award (Yetenek YönetimiGümüş Ödül) sahibi oldu.

Hepsiburada ayrıca, çalışanlarına yönelik hayata geçirdiği eğitim ve gelişim platformu Hepsinstitute ile yürüttüğü Hepsiburada Liderlik Akademisi çalışmaları ile "Best Advance in Leadership Development" (Liderlik Gelişiminde En İyi İlerleme) kategorisinde Leadership Development Silver Award (Liderlik Gelişimi Gümüş Ödül) almaya hak kazandı. 
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Hepsiburada’nın Genç Yetenek Programı GeleceğiniZburada ise "Best Advance in Selecting and Onboarding Interns" (Stajyer Seçme ve Çalıştırma alanında En İyi İlerleme) kategerisinde 2 adet Talent Acquisition Bronze Award (Yetenek Tespiti Bronz Ödül) kazandı. 

Hepsiburada Müşteri Deneyimi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu, “Hepsiburada olarak kurumsal başarı için öncelikle kurum içi kültür ve insan kaynağına yatırımın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu konuda pek çok önemli projeyi hayata geçirdik ve birçok alanda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kültürümüzü her açıdan çalışanlarımız ile birlikte inşa ediyoruz. Çalışanlarımızı bu bağlamda birçok alanda, farklı uygulamalar, eğitimler, gelişim programları ile destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz programlarımız ile uluslararası alanda aldığımız dört ödül de bu konuda elde ettiğimiz başarının bir hediyesi. Geleceğimizi genç yeteneklerimizin kattığı değerle birlikte inşa ediyoruz, etmeye devam edeceğiz.” dedi.

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