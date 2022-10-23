Hepsiburada’dan Apple ürünlerine özel fırsat kampanyası
Apple’ın telefon, tablet, bilgisayar ve kulaklık gibi pek çok ürünü, Türkiye’nin Hepsiburada’sı tarafından düzenlenen kampanyada özel fırsatlarla sunuluyor.
İSMAİL ÇOBAN
24-25 Ekim tarihlerini kapsayan kampanya ile tüm Apple ürünleri çeşitli fiyat avantajlarıyla satılıyor. Apple’ın Macbook, iPad ve Apple TV ürünlerinde tüm indirimlere ek olarak sepette 200 TL indirimin uygulandığı kampanyada Apple Watch’lar ek 100 TL ve AirPods’lar ek 75 TL indirimle satılıyor. iPhone modellerinin de özel fiyatlarla sunulduğu özel Apple kampanyasında ayrıca ürünleri tamamlayacak Apple aksesuarlarına sepette ek yüzde 5 indirim uygulanıyor. Bunlara ek olarak Beats ürünlerinde de sepette ek yüzde 5 indirimin teknoloji meraklılarını bekliyor.