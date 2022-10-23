Hepsiburada’dan Apple ürünlerine özel fırsat kampanyası

İSMAİL ÇOBAN

24-25 Ekim tarihlerini kapsayan kampanya ile tüm Apple ürünleri çeşitli fiyat avantajlarıyla satılıyor. Apple’ın Macbook, iPad ve Apple TV ürünlerinde tüm indirimlere ek olarak sepette 200 TL indirimin uygulandığı kampanyada Apple Watch’lar ek 100 TL ve AirPods’lar ek 75 TL indirimle satılıyor. iPhone modellerinin de özel fiyatlarla sunulduğu özel Apple kampanyasında ayrıca ürünleri tamamlayacak Apple aksesuarlarına sepette ek yüzde 5 indirim uygulanıyor. Bunlara ek olarak Beats ürünlerinde de sepette ek yüzde 5 indirimin teknoloji meraklılarını bekliyor.