  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Osman Gazi"yi oynayan genç oyuncu, "Hz. Muhammed'e ne sorardın?" sorusuna verdiği cevapla şaşkına uğrattı

Akaryakıtta zam bombardımanı! Araç sahipleri neye uğradığını şaşırdı

MSB hepsini tek tek sergiledi... CHP'nin istediği olsaydı bu görüntüler olmazdı

Teknolojiye yenilmek istemiyorlar! Fiyatları çok uygun ama meslek can çekişiyor

AK Partili başkandan CHP’li belediyelere ‘bilet’ dersi

Başkan Erdoğan: Cezaevindeki zatın Kürtlükle alakası yok

Dolar, euro... Haluk Özdil 'Türkiye'ye oluk oluk para akacak' dedi! Paraların nereden geleceğini açıkladı

Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne sert tepki

Meral Akşener işte şimdi hapı yuttu! Mithat Sancar'dan 6'lı masa itirafı

Uzman isim açıkladı: Türkiye'nin Bayraktar TB2 bağışı ilişkileri güçlendirdi
Ekonomi Hepsiburada’dan Apple ürünlerine özel fırsat kampanyası
Ekonomi

Hepsiburada’dan Apple ürünlerine özel fırsat kampanyası

Apple’ın telefon, tablet, bilgisayar ve kulaklık gibi pek çok ürünü, Türkiye’nin Hepsiburada’sı tarafından düzenlenen kampanyada özel fırsatlarla sunuluyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 19:43:00 -
Hepsiburada’dan Apple ürünlerine özel fırsat kampanyası

İSMAİL ÇOBAN

24-25 Ekim tarihlerini kapsayan kampanya ile tüm Apple ürünleri çeşitli fiyat avantajlarıyla satılıyor. Apple’ın Macbook, iPad ve Apple TV ürünlerinde tüm indirimlere ek olarak sepette 200 TL indirimin uygulandığı kampanyada Apple Watch’lar ek 100 TL ve AirPods’lar ek 75 TL indirimle satılıyor. iPhone modellerinin de özel fiyatlarla sunulduğu özel Apple kampanyasında ayrıca ürünleri tamamlayacak Apple aksesuarlarına sepette ek yüzde 5 indirim uygulanıyor. Bunlara ek olarak Beats ürünlerinde de sepette ek yüzde 5 indirimin teknoloji meraklılarını bekliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23