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Ekonomi Hepsiburada üst yönetiminde önemli atama!
Ekonomi

Hepsiburada üst yönetiminde önemli atama!

Yeniakit Publisher
2024-02-28 12:15:00 -
Hepsiburada üst yönetiminde önemli atama!

Hepsiburada’da Lojistik Grubu CEO’luğu görevine Mart sonu itibarıyla Hakan Karadoğan gelecek.

Hepsiburada, bugün yaptığı açıklamayla 25 Mart 2024 itibarıyla Lojistik Grubu CEO’luğu görevine Hakan Karadoğan’ın atandığını duyurdu. Üretim, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik konularında 30 yıllık küresel ve yerel deneyime sahip olan Hakan Karadoğan son 6 yıldır Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü görevini yürütüyordu. Karadoğan Hepsiburada operasyon ve şirketin kargo taşımacılığı hizmeti veren HepsiJET’in sorumluluklarını, hali hazırda bu görevi yürütmekte olan ve görevinden ayrılma kararı alan Operasyon Grup Başkanı Mehmethan Yallagöz’den devralacak. Karadoğan ayrıca Hepsiburada’nın B2B müşterilerine depolamadan, sipariş karşılamaya, paketlemeden hızlı teslimata kadar uçtan uca lojistik çözümler sunan ve 7/24 hizmet sağlayan tüm lojistik şirket ve süreçlerinin liderliğini de üstlenecek.

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, atamayla ilgili yaptığı açıklamada "Hakan Karadoğan Hepsiburada'nın güçlü lojistik operasyonlarını, depolamadan sipariş karşılama ve teslimata kadar tüm lojistik süreçlerde verdiğimiz B2B hizmetlerimizi daha da güçlendirerek büyüme yolculuğumuza liderlik edecek. Hepsiburada olarak son 1 yıl içerisinde, e-ticaret yapmak isteyen şirketlere anahtar teslimi lojistik ve fintech hizmetleri sunma stratejimiz çerçevesinde çok önemli adımlar attık. Hakan’ın liderliğiyle bu atılımımızı daha da güçlendirerek sektörümüzde fark yaratan çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.

Hakan’ın küresel ve yerel deneyiminin, lojistik şirketlerimizin daha ileri bir noktaya taşınmasına, büyüme potansiyelimizi güçlendirme ve şirketlere sunduğumuz anahtar teslim lojistik hizmetlerimizi ölçeklendirme stratejilerimize büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Kendisine ‘E-ticaretin milli takımına hoş geldin’ demekten mutluluk duyuyorum.

Bu vesileyle Mehmethan Yallagöz’e de Hepsiburada’nın operasyonlarını şekillendirdiği, teslimat süreçlerinde üstün deneyim sağladığı, HepsiJET’in büyümesine kıymetli katkılarda bulunduğu ve Hepsiburada ekiplerine kattıkları için çok teşekkür ediyorum.” dedi.
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Hakan Karadoğan, lisans derecesini 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden aldı. Kariyerine Areva T&D Türkiye’de başlayan Karadoğan; Alstom Grid ve General Electric Grid Solutions’ta çeşitli üst düzey pozisyonlarda yer aldı. General Electric deneyimi içinde altı sene Üretim Hattı Genel Müdürü olarak Çin’de çalıştı. 30 yıllık kariyeri boyunca mühendislik, üretim, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik gibi alanlarda küresel ve yerel liderlik görevlerinde bulunan Karadoğan, 2018 yılı Ocak ayından bu yana Amazon Türkiye bünyesinde Operasyonlar Genel Müdürü göreviyle Amazon’un Türkiye operasyonlarının kurulması sürecinde çeşitli sorumluluklar üstlendi.

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