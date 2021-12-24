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Ekonomi Hepsiburada üst yönetiminde değişiklik
Ekonomi

Hepsiburada üst yönetiminde değişiklik

E-ticaret platformu Hepsiburada, üst yönetiminde değişikliğe gitti.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 12:33:00 -
Hepsiburada üst yönetiminde değişiklik

YAKUP SARIÇİÇEK

Platforma bağlı HepsiJet’in Genel Müdürlüğü’nü yürüten Mehmethan Yallagöz, 1 Ocak 2022 itibariyle Hepsiburada Lojistik Grup Başkanı olarak atandı. Kargo taşımacılığı ve teslimatı konusunda deneyimli olan Yallagöz, tüm lojistik operasyonlarının yönetimini devralacak.

Kritik atamalar

Hepsiburada’nın üst yönetiminde bir diğer değişiklik de pazarlama, büyüme ve veri alanlarında gerçekleşti. Ender Özgün, platformun pazarlama ve büyüme hedeflerini bütünleşik bir organizasyon altında yönetmek üzere görevlendirildi.

Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanlığı’nı (CMO) sürdüren Özgün, 1 Ocak 2022 tarihinde geçerli olmak üzere Büyüme ve Veri fonksiyonlarının sorumluluklarını da üstlenecek. Daha önce kendi firmasıyla lojistik, depolama gibi alanlarda birçok şirkete danışmanlık hizmeti veren Mehmethan Yallagöz, Hepsiburada’ya 2017’de Lojistik Grup Direktörü olarak katılan Yallagöz, 2019’dan bu yana HepsiJet’in Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Yallagöz Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu.

Özgün, Temmuz 2021’den bu yana Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı olarak görev yapıyor. Özgün, son olarak dijital dönüşüm, büyüme ve değer yönetimi ile segment stratejilerinin yönetimini üstlenmişti. İş hayatına 2005 yılında başlayan Özgün, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri ve İnşaat Mühendisliği mezunu.

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