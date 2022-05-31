Hepsiburada mayıs ayı tüketici eğilimlerini açıkladı

Buna göre kozmetik kategorisinde en çok sipariş verilen ürün, güneş koruma kremleri oldu. Güneş koruma kremlerini yüz bakım ve vücut bakım ürünleri takip etti. Nemlendiriciler de mayıs ayında talep gören ürünler arasında yer aldı. En çok güneş koruyucu siparişi verilen şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olarak sıralandı.

Sipariş yarışı

Yazın yaklaşmasıyla formunu korumak, sağlıklı beslenmek isteyenler organik ve doğal gıda ürünlerine de ilgi de gösterdi. Siparişlerde ilk 5’i İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Bursa oluşturdu. Doğal ürünlere olan ilgi artışı kozmetik kategorisinde de etkisini gösteriyor. Nine&Mine marka doğal at kılı selülit fırçası, Gayettabi doğal kozmetik katı şampuan, Adalin yüzde 100 saf katkısız niaouli uçucu yağ, Bhava Cosmetics doğal gül sabunu en çok sipariş verilen kozmetik ürünlerinden.