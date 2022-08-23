Hepsi Halk TV'de toplanıyor!

Yakın zamana kadar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu güzelleme çabasında olan FOX TV son günlerde Ekrem İmamoğlu'nu gömmeye devam ederken İsmail Küçükkaya'ya da kapıyı gösterdi.

FOX TV'den ayrılan Küçükkaya ise fondaş medya olan Halk TV'ye geçti.

31 Mart yerel seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım’ın canlı yayın tartışmasının moderatörlüğünü yapan ve program öncesi Taksim’deki otelde Ekrem İmamoğlu ile gizli bir görüşme gerçekleştiren İsmail Küçükkaya'nın transferini, Sarıyer'deki 'kaçak yapı' skandalıyla hafızalarda hala tazeliğini koruyan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Bu yola çıkarken Türkiye'nin vicdanı olacağıma,adaletten, demokrasiden ödün vermeyeceğime söz verdim. Bu duruştaki arkadaşlarımızla bugüne geldik.Halk TV şimdi daha da güçleniyor.Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek. Ailemize hoş geldin...

Sevgili Halk TV izleyicileri, az önce isim vermeden Halk TV'de yeni başlayacak bir arkadaş için tweet attım. Biraz gizem olsun istedim ama gizem galiba bana göre degil. Hoş geldin İsmail Küçükkaya."