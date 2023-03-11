  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hepsi gitti! Trabzonspor’a hacker şoku
Spor

Hepsi gitti! Trabzonspor’a hacker şoku

Trabzonspor'un YouTube kanalı çalıntı. Kanalda bugünde dek yüklenen tüm videolar silindi.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 16:27:00 -
Hepsi gitti! Trabzonspor’a hacker şoku

Trabzonspor´un sosyal medya platformlarından Youtube kanalı, siber korsanlar tarafından hacklendi. Kulübün geçmiş tüm videolarının silindiği kanalda, saldırı sonrası Tesla şirketi sahibi Elon Musk´ın canlı yayın söyleşisi yer alıyor.

Trabzonspor´un video arşivinin yer aldığı ve canlı yayınlarını paylaştığı video platformu Youtube´daki kanalı, siber korsanlarca hacklendi. Kanalın ismi ve logosu, Elon Musk´ın şirketi olan `Tesla´ ile değiştirilerek, 2005 yılından bugüne kadar olan video arşivi de silindi. 300 binden fazla abonesi bulunan kanalda, Elon Musk´ın, Tesla´nın yeni aracının tanıtımını yaptığı canlı yayın açıldı. Kulüp yetkilileri, hesabın geri alınması için Youtube platformuyla iletişime geçti.

Trabzonspor'un efsanesi geri mi dönüyor? Flaş gelişme...
Trabzonspor'un efsanesi geri mi dönüyor? Flaş gelişme...

Spor

Trabzonspor'un efsanesi geri mi dönüyor? Flaş gelişme...


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trabzonspor taraftarı O'nu istiyor! Bunu yapsın dedi...
Trabzonspor taraftarı O'nu istiyor! Bunu yapsın dedi...

Spor

Trabzonspor taraftarı O'nu istiyor! Bunu yapsın dedi...

Trabzonspor için sürpriz isim! Yemekte buluştular...
Trabzonspor için sürpriz isim! Yemekte buluştular...

Spor

Trabzonspor için sürpriz isim! Yemekte buluştular...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23