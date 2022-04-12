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Ekonomi Hepsi ekonomist kesildi! 'Şovmenler' yandaşlıkta birbiri ile yarışıyor
Ekonomi

Hepsi ekonomist kesildi! 'Şovmenler' yandaşlıkta birbiri ile yarışıyor

Komedyen Kaan Sekban, Twitter hesabından paylaştığı kaynaksız verilerle, Miami'de ev fiyatlarının İstanbul Ümraniye'den daha düşük olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 01:10:00 -
Hepsi ekonomist kesildi! 'Şovmenler' yandaşlıkta birbiri ile yarışıyor

 Yeniakit.com.tr 

Dünya genelinde pandemi süreci sebebi ile küresel bir kriz yaşanırken, ekranlar ve sosyal medya, uzmanlık alanı dışında fikir beyan edip, toplumu etkilemek isteyenlerle doldu.

'Miami'de ev Ümraniye'den ucuz!'

Ekonomi değerlendirmesi yapan şovmenler listesine Kaan Sekban da katıldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sekban, Miami'de ev fiyatlarının İstanbul Ümraniye'den daha ucuz olduğunu öne sürdü.

Şu ev Miami'de, 170 m2 3 odalı 3 banyolu, bahçeli, merkezi sayılabilecek konumda ve fiyatı 400 bin USD. Geçen yazki kurla 2.5 Milyon TL, mevcut kura göre yaklaşık 6 Milyon TL. Bugün 6 Milyon'a Ümraniye'de 2+1, 3+1 daire anca alabilirsiniz. Kura rağmen Miami Ümraniye'den daha ucuz.

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