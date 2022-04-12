Hepsi ekonomist kesildi! 'Şovmenler' yandaşlıkta birbiri ile yarışıyor

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Dünya genelinde pandemi süreci sebebi ile küresel bir kriz yaşanırken, ekranlar ve sosyal medya, uzmanlık alanı dışında fikir beyan edip, toplumu etkilemek isteyenlerle doldu.

'Miami'de ev Ümraniye'den ucuz!'

Ekonomi değerlendirmesi yapan şovmenler listesine Kaan Sekban da katıldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sekban, Miami'de ev fiyatlarının İstanbul Ümraniye'den daha ucuz olduğunu öne sürdü.

Şu ev Miami'de, 170 m2 3 odalı 3 banyolu, bahçeli, merkezi sayılabilecek konumda ve fiyatı 400 bin USD. Geçen yazki kurla 2.5 Milyon TL, mevcut kura göre yaklaşık 6 Milyon TL. Bugün 6 Milyon'a Ümraniye'de 2+1, 3+1 daire anca alabilirsiniz. Kura rağmen Miami Ümraniye'den daha ucuz.