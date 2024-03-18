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Sağlık Hepimiz bu hataları yapıyoruz! Bilinçsiz ilaç kullanımı bakın nelere yol açıyor
Sağlık

Hepimiz bu hataları yapıyoruz! Bilinçsiz ilaç kullanımı bakın nelere yol açıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-18 15:32:00 -
Hepimiz bu hataları yapıyoruz! Bilinçsiz ilaç kullanımı bakın nelere yol açıyor

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Suat Bolat, bilinçsiz kullanılan ilaçların böbrek hastalıklarının en önemli sebebi olduğunu belirti.

Medicana International Samsun Hastanesi doktorlarından Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Suat Bolat, böbrek yetmezliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Böbreklerin birçok etkene karşı savunmasız olduğuna dikkat çeken Dr. Mustafa Suat Bolat, "Böbrek yetmezliği bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir sağlık sorun haline gelmiştir. Böbrekler insan vücudunda oluşan birçok metabolik atığın kusursuz bir şekilde vücuttan uzaklaştırılması için dizayn edilmiş bir çift organdır. Her böbrekte yaklaşık 1 buçuk milyon idrar süzen filtre bulunmaktadır. Böbrekler çok önemlidir ve 2’si birbirlerinin yedeği değildir. 2 böbreğin de sağlığının korunması son derece önemlidir. Böbrekler birçok etkene çok fazla savunmasızdır. Çok hızlı bir yıkım sürecine girebilmektedir. Şeker hastalığı, hipertansiyon, kontrolsüz ağrı kesici kullanımı böbrek hastalıklarının en önemli sebebidir" diye konuştu.

Erişkin bir insanın günde 1, 1,5 litre sıvı alması gerektiğini belirten Doç. Dr. Bolat, “Bazı durumlarda özellikle aşırı tuz tüketimi böbrek hastalıkları ve üreter tıkayıcı hastalıklarda böbrek yetmezliklerinin sebebi olabilir. Bu hastalıklardan korunmamızın sebebinin birincisi eğer ailevi bir öykü varsa mutlaka bunun kontrol altında tutulması gerekiyor. İkincisi ise yaşam tarzı değişikliklerimizi kontrol altında tutmamız gerekiyor. Örneğin tuz tüketiminden mutlaka kaçınmamız gerekiyor. Susuz kalmamak oldukça önemlidir. Erişkin bir insanın günlük 1, 1,5 litre sıvı alması gerekiyor. Diyabetin ve hipertansiyonun kontrolü oldukça önemlidir. Yüksek tansiyonun ve kontrolsüz diyabet hastalığının maalesef böbrekte ciddi fonksiyon kaybına yol açıyor. Böbrek hastalığı maalesef kronik böbrek yetmezliğine dönüştüğünde eğer çok ileri aşamada olmadıkça hiçbir bulgu vermez. Siz gayet sağlıklı yaşantınızı sürdürürken aslında yavaş yavaş böbrekleriniz fonksiyon kaybı başlamış olabilir. Kronik hastalığınız varsa mutlaka hekim kontrolünde olmanız gerekiyor. Aslında ideal olanı yılda 2 kez üroloji ve nefroloji kontrolüdür. Hiç olmazsa yılda bir kez kontrol olmanız gerekiyor” şeklinde konuştu.

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