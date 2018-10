Hepatit C nedir? Nasıl tedavi edilir?

Hepatit C'nin, Hepatit C Virüs (HCV) enfeksiyonu sonucunda meydana gelen bir karaciğer hastalığı olduğunu ifade eden Gümürdülü, "HCV genellikle kan yoluyla bulaşır. Hepatit C akut veya kronik olabilir. Akut Hepatit C'de mikroorganizma vücuda girdikten sonraki 2- 6 ay içinde olan kısa süreli bir hastalıktır. Kişilerin çoğunda yani oransal olarak yüzde 75-85'inde akut Hepatit C enfeksiyonu kronik Hepatit C enfeksiyonuna dönüşür. Kronik Hepatit C hayat boyu devam edebilen; siroz, karaciğer kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına dönüşür ve hatta ölüme yol açabilen bir hastalıktır" ifadelerini kullandı.

KAN YOLUYLA BULAŞIYOR

Hepatit C'nin genellikle kan yoluyla bulaştığını aktaran Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, kan yoluyla bulaşma riski yüksek olan bu virüs için gerekli önlemlerin alınmasını isteyerek, şöyle devam etti: "Özellikle sık kan nakline ihtiyaç duyan hemofili ve diyaliz hastaları, yeterli taramalardan geçmemiş kan alıcıları bir risk altındadır. Hastalık, aynı kaptan yemek yemekle, ortak gıda veya su tüketilmesiyle, emzirmeyle, sarılmakla, tokalaşmakla; öksürmek, aksırmak, aynı tuvaleti kullanmak, havuza girmek, aynı araçta seyahat etmek gibi yollar ile bulaşır."

HCV'nin genellikle enfekte kişinin kanının sağlıklı kişinin vücuduna girmesi ile bulaştığını vurgulayan Gümürdülü, sağlık çalışanlarının kullandıkları iğnelerin vücutlarına batmasıyla ya da anneden bebeğe geçebileceğini kaydetti.

HEPATİT C ARTIK ÇOK ETKİLİ TEDAVİ EDİLEBİLİYOR

Kronik hepatit C hastalığı bulunan kişilerin yüzde 60'ında karaciğer hastalığı başladığını söyleyen Gümürdülü, yüzde 20'sinde de 20 yıl içerisinde siroz geliştiğini anlattı. Hastaların yüzde 1'nin siroz veya karaciğer kanserinden öldüğünü bildiren Gümürdülü, bu süreçte doktorun önermediği bitkisel her türlü ilaçtan uzak durulması gerektiğini belirtti.

Hepatit C'nin de Hepatit B gibi belli başlı belirtileri olduğunu açıklayan Yüksel Gümürdülü, akut hepatit C hastalarının yaklaşık yüzde 70-80'ninde hiç bir belirti olmasa da genel olarak hastalığın; ateş, halsizlik, iştahsızlık, bulantı-kusma, ciltte sarılık, idrar renginde koyulaşma ve eklem ağrısıyla ortaya çıkabileceğini belirtti..

İLAÇ İLE TEDAVİ MÜMKÜN

Hepatit C'nin teşhisi ve tedavisi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Gümürdülü, sözlerine şöyle devam etti: "Öncelikle tarama testi olarak kanda HCV'ye karşı oluşmuş antikoru saptayan bir tarama testi (Anti-HCV) istenmektedir. Sonuç pozitif çıkarsa ikinci bir test ile doğrulama yapılmaktadır. Anti-HCV testinin pozitif çıkması kişinin HCV ile karşılaştığını gösterir, ancak enfeksiyonun devam edip etmediğini göstermez. Eğer bu test Hepatit C, RNA testi ile doğrulanırsa korkmaya gerek yok. 10 yıl önce tedavi mümkün değildi belki; ama şimdi mümkün. Özellikle günümüzde tedavisi mevcuttur ve ağızdan alınan haplarla hastalık yüzde yüze yakın oranda iyileşme gösteriyor."