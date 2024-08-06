Hep en kalleşlerine şahit olmuştu! Berat Albayrak'tan, "Helal olsun" dedirten "Erdoğan" çıkışı

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstahça açıklamalarına tepki gösterdi. Tezel, Türkiye'deki vatandaşların Katz'a verdiği sert cevapları övdü. Berat Albayrak'ın konuşmasının viral olmasını ele alan Tezel, bu durumun halkın duygularına tercüman olduğunu belirtti. Tezel, Albayrak'ın samimi ifadelerinin halkı etkilediğini vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küstahça hedef alan sosyal medya paylaşımına karşı tepki olarak ülkemizde birçok paylaşım yapıldı.

Siyasetçisinden normal vatandaşına kadar birçok insan, Katz'e hak ettiği yanıtı verdi.

Bu tepki paylaşımları arasında öyle bir video var ki, gündem oldu. "Klavye soytarısı @Israel_katz, Berat Albayrak'ı iyi dinle" diye paylaşılan video, Albayrak'ın bir konuşmasından alıntı yapılarak oluşturulmuş.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu video birçok insanın duygularına tercüman olsa gerek viral oldu.

İşte video paylaşımında yer alan Berat Albayrak'ın o meşhur konuşması:

"2009'dan beri diyorlar ki kalemini kırıyoruz. Saldırılar, suikastlar, operasyonlar... Gezi'de yaşananlar... 17/25'te yaşananlar... 15 Temmuz'da yaşananlar... Tabii bütün bu olaylara bakıyorum sene olmuş 2024.

O gün Erdoğan'ın kalemini kırdık diyenler, aradan 15 yıl geçmiş, o insanların çoğu toprağın altına girdi.

Ama bu kalemini kıracağız dedikleri adam hala Allah sağlık sıhhat, hayırlı ömürler versin bu ülkenin başında bir duruş sergilemeye devam ediyor."

Bu videonun viral olmasının nedeni elbette içten, samimi sözlerden oluşması.

Samimi çünkü 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Erdoğan uçağıyla Atatürk Havalimanına indiğinde yanında Albayrak da vardı.

Albayrak, Erdoğan'a yönelik sayısız saldırı arasında belki de en kalleş, en tehlikelisini en yakından yaşayan sayılı kişilerden biriydi.

Hayat deneyimlerin toplamıdır. Yaşanan sayısız algı operasyonları, acı ve zorluklar insanı kırılmaz, söylediklerini de anlamlı ve samimi yapar.

"Erdoğan'ın kalemini kırdık" diyenlerin her defasında yaşadığı hüsran bundan daha iyi anlatılamazdı herhalde."