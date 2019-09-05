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"Hep beraber ayağa kalkacağız"

- Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri:"Kimsenin hayal kırıklığına uğramasına gerek yok, hep beraber ayağa kalkacağız"

05 Eylül 2019 Perşembe 11:46
"Hep beraber ayağa kalkacağız"


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Kimsenin hayal kırıklığına uğramasına gerek yok, hep beraber ayağa kalkacağız." dedi.

Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda istemedikleri bir durumun içerisinde olduklarını söyledi.

Yeni bir takım oldukları için zamana ihtiyaç duyduklarını belirten Sözeri, oyuncuların uyumu ve fizik kalitesinin oturmasının 7-8 haftayı bulabileceğini aktardı.

Sözeri, bu durumu toparlayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kimsenin hayal kırıklığına uğramasına gerek yok, hep beraber ayağa kalkacağız. Biz bu durumdan tabii ki memnun değiliz ama lig yeni başladı. İlk yarılar çok iyi puanlar toplayıp ikinci yarılar düşme potasına giren takımlar da gördük. İyi başlasak çok daha iyi olurdu ama oyuncularımızın kalitesinin farkındayız."

Takımda ilk 11'in henüz oturmadığını aktaran Sözeri, "Çünkü bazı mevkilerde problemlerimiz var, özellikle orta sahada problemimiz var, orada oyuncuları değişerek oynatıyoruz." diye konuştu.

Sözeri, ligin 3. haftasında oynadıkları Hatayspor maçının ilk yarısının gelecek için olumlu ışık verdiğini vurgulayarak, "Özellikle gol yedikten sonra oyundan düştük, kırılgan bir yapı oluştu. Golü yedikten sonra istemediğimiz futbola döndük, Hatayspor maçının ilk yarısındaki oyunu 70-80 dakikaya yaydığımızda takımımız istediğimiz sonuçları alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Panik yapmayacaklarını ifade eden Erkan Sözeri, "Oyuncularımızla beraber tekrar ayağa kalkacağız, bu takımı hak ettiği yere getireceğiz ama görünüyor ki sancılı ve zor olacak." şeklinde konuştu.

Giresunspor, TFF 1. Lig'in 3 haftalık periyodunu 2 yenilgi ve 1 beraberlikle geride bıraktı.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:46
  1. Erkan Sözeri
  2. Giresunspor
  3. TFF 1. Lig

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