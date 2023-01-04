Hep aynı terane! Nuşirevan Elçi'nin sözleri partiyi temsil etmezmiş...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Nuşirevan Elçi, PKK'ya yakın Rudaw'a konuştu.

CHP'li Elçi, partisinin Kürt hakları konusunda çalışmalarının olduğunu vurgulayarak, "Bunun adına yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz. Adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması başından beri yanlış. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması gerekli." dedi.

Nuşirevan Elçi'nin sözleri kamuoyunu ayağa kaldırdı.

Hep aynı terane!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin haftalık basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanının skandal sözlerine, "Partimizi temsil etmez. Kendi fikridir." ifadeleriyle cevap verdi.

Öztrak şöyle konuştu:

Şunu açıkça ifade edeyim, Genel Başkanımızın, parti sözcüsü olarak benim ve grup başkan vekillerimizin dışında her beyan, ancak şahsi görüşü yansıtır. Partimizi hiçbir şekilde bağlamaz.