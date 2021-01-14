'Henüz tahmin edemiyoruz' dedi! Putin'den talimat

Rusya Federasyonu'na bağlı Udmurtya Cumhuriyeti Başkanı Alexander Brechalov'la pandemiyle ilgili görüşen Vladimir Putin, duruma bağlı olarak, hastanelerde koronavirüs enfekte hastaların tedavisi için yer tahsis edilmesi için, komşu bölgelerle sürekli temas halinde olunması talimatı verdi.

Putin görüşmede, "Size komşu bölgelerden meslektaşlarınızla temas halinde olmanızı rica ediyorum, çünkü durumun yakın gelecekte bu yeni türler ve benzerleriyle nasıl gelişeceğini henüz tahmin edemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin, bir yerde aşırı vaka sayısı ve bunun sonucunda hastanelere fazla yüklenme olmaması için, bölgelerin iletişim halinde olması ve süreci hassas bir şekilde yöneterek zamanında karar alması gerektiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı, "Bu yatakların insanların ikamet yerlerine daha yakın olması gerektiği açık. Ancak bölgenizde, Volga bölgesinde her şey yakınınızda. Bu yüzden meslektaşlarınızla kesinlikle sürekli iletişim halinde olmanız gerekiyor." talimatı verdi.

Kaynak: star.com.tr